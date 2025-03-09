شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى واتساب.. كيف تحمى بياناتك عند تغيير موبايلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من مستخدمي واتساب مشكلة فقدان البيانات عند تغيير الهاتف، خاصة إذا لم يتم نقل الدردشات والوسائط بشكل صحيح، خاصة أن الكثيرين يغفلون عن تفعيل ميزة النسخ الإحتياطي للبيانات، ولضمان انتقال سلس وآمن لمحادثاتك، إليك أهم الخطوات لحماية بياناتك عند تغيير الهاتف.

1. تفعيل النسخ الاحتياطي على السحابة

قبل تبديل هاتفك، تأكد من تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي على جوجل درايف (لنظام أندرويد) أو آي كلاود (لنظام iOS):

- لأجهزة أندرويد: افتح واتساب → الإعدادات → الدردشات → النسخ الاحتياطي للدردشات → اختر حساب جوجل واضغط على "نسخ احتياطي الآن".

- لأجهزة iOS: افتح واتساب → الإعدادات → الدردشات → النسخ الاحتياطي للدردشات → اضغط على "نسخ احتياطي الآن".

2. استخدام نفس رقم الهاتف

عند تثبيت واتساب على الهاتف الجديد، استخدم نفس رقم الهاتف المرتبط بالحساب السابق، حيث يساعد ذلك في استعادة المحادثات والبيانات من النسخة الاحتياطية.

3. نقل البيانات من هاتف لآخر مباشرة

- إذا كنت تنتقل من أندرويد إلى أندرويد، يمكنك استخدام ميزة نقل الدردشات عبر الواي فاي من إعدادات واتساب.

- إذا كنت تنتقل من iPhone إلى iPhone، يمكنك استعادة النسخة الاحتياطية من آي كلاود أثناء إعداد واتساب.

- إذا كنت تنتقل بين أنظمة تشغيل مختلفة (مثل من أندرويد إلى iOS أو العكس)، استخدم أداة "نقل إلى iOS" أو ميزة النقل الجديدة في واتساب.

4. حفظ الوسائط والمستندات يدويًا

بعض الملفات مثل الصور والفيديوهات قد لا تُنقل تلقائيًا، لذا يُفضل حفظها يدويًا من مدير الملفات أو عبر تطبيقات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو دروب بوكس.

5. تفعيل التحقق بخطوتين

لزيادة أمان حسابك عند تسجيل الدخول على الهاتف الجديد، قم بتفعيل التحقق بخطوتين من إعدادات واتساب (الإعدادات → الحساب → التحقق بخطوتين)، وأدخل رقم PIN سري لضمان حماية إضافية.

6. التأكد من تسجيل الخروج من الجهاز القديم

بعد نقل البيانات بنجاح، تأكد من حذف واتساب من الهاتف القديم أو تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بحسابك لضمان عدم بقاء بياناتك على الهاتف القديم.