شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة الآيفون تساعد على سماع الهمسات.. كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

بينما تبرز آبل غالبًا مزايا الآيفون، خاصة تلك التي لا تتوفر على أندرويد، لا تزال بعض الميزات المفيدة غير معروفة على نطاق واسع، ومن بين هذه الميزات "لايف ليستن"، التي تحول الآيفون أو الآيباد إلى ميكروفون لسماعات AirPods أو Beats، ما يمكّن المستخدمين من سماع الهمسات أو متابعة محادثة فى مكان صاخب أو سماع شخص يتحدث من بعيد. فيما يلي طريقة استخدام ميزة "لايف ليستن" على الآيفون أو الآيباد.

إضافة أداة "لايف ليستن" إلى مركز التحكم

افتح مركز التحكم على الآيفون أو الآيباد.

اضغط على زر إضافة الأدوات، الممثل بعلامة + في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على زر "إضافة أداة" الموجود في أسفل مركز التحكم.

اكتب "لايف ليستن" في حقل البحث عن الأدوات لتجد الخيار بسرعة.

اضغط على أيقونة "لايف ليستن" لإضافتها إلى مركز التحكم، واسحب لأعلى من مركز الشاشة لإتمام التخصيص.

استخدام "لايف ليستن" لتحسين سماع الأصوات

ارتد سماعات AirPods أو Beats المتصلة بالآيفون أو الآيباد.

افتح مركز التحكم على الجهاز.

اضغط على زر "لايف ليستن" لتفعيل الوظيفة.

ضع الجهاز أمام الشخص الذي تريد سماعه.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم ميكروفون سلكي خارجي توصيله بمنفذ Lightning أو منفذ USB-C أو منفذ سماعات الرأس على الآيفون أو الآيباد لاستخدام ميزات ميكروفون إضافية.

تتطلب الميزة تشغيل iOS 14.3 أو iPadOS 14.3 على الأقل، وتدعم سماعات AirPods وAirPods Pro وAirPods Max وPowerbeats Pro وBeats Fit Pro المتصلة بالآيفون أو الآيباد عبر البلوتوث.

تقول آبل إنه إذا لم تكن إحدى موديلات السماعات المدعومة متصلة بالآيفون أو الآيباد، فلن تعمل ميزة "لايف ليستن"، يمكن للمستخدمين محاولة إيقاف تشغيل البلوتوث ثم إعادة تشغيله، والتأكد من شحن السماعات.