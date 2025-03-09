شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أفضل ألعاب إطلاق النار على الأبطال على الكمبيوتر الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

تأتي أفضل ألعاب الكمبيوتر في جميع الأنواع ، ولكن لا شك أن ألعاب نوعية FPS على الكمبيوتر تحظى بشعبية خاصة ، و تتصدر لعبة Counter-Strike 2 وحدها قائمة الألعاب الأكثر لعبًا على Steam، متجاوزة حتى أشهر ألعاب MMORPG والألعاب المجانية، ضمن نوع FPS الأكبر، وتحظى ألعاب إطلاق النار البطولية بشعبية خاصة.

كما تجمع هذه الألعاب بين بعض عناصر RPG من خلال منح كل شخصية بعض السمات والقدرات الفريدة لإضفاء الإثارة على أسلوب اللعب بالأسلحة العادي.

في حين أن لعبة Overwatch جعلت هذا النوع شائعًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فقد ظهرت العديد من ألعاب إطلاق النار البطولية الممتازة منذ ذلك الحين والتي صقلت وعدلّت الصيغة بطرق رائعة ، بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن معظمها ألعاب متعددة الأنظمة، يمكنك حتى اللعب ضد لاعبي وحدات التحكم.

وهذه هي أفضل ألعاب إطلاق النار البطولية التي يمكنك لعبها اليوم على الكمبيوتر ، كما أن هناك الكثير من ألعاب الكمبيوتر القادمة التي قد تكون لعبة إطلاق النار الكبرى القادمة.

1 توم كلانسي راينبو سيكس سيج

لا تتبع معظم ألعاب إطلاق النار نهجًا واقعيًا، لكن لعبة Rainbow Six Siege تدمج بذكاء مشغلين متميزين مع مستوى محاكاة لإطلاق النار والتدمير. كل مشغل لديه حمولته وإحصائياته الخاصة، ولكن أيضًا أدوات يمكن استخدامها إما في الهجوم أو الدفاع.

تتراوح هذه الأدوات من أشياء بسيطة مثل إعداد مصائد الدببة أو الكاميرات إلى العبوات الناسفة والقنابل الحرارية، بين العدد الهائل من المشغلين الذين يتمتعون جميعًا بقدرات مختلفة تحتاج إلى تعلمها والحذر منها، والبيئات القابلة للتدمير، والوقت السريع للغاية للقتل، تطلب منك لعبة Siege البقاء على أهبة الاستعداد والمضي قدمًا ببطء وحذر في كل خريطة. ولكن بمجرد بدء الحركة، سترسل الأدرينالين إلى القمر.

2 فريق القلعة 2

كانت لعبة Team Fortress 2 لعبة إطلاق نار قبل أن نتوصل إلى هذا المصطلح، وعلى الرغم من عمرها، فقد ظلت متوازنة تمامًا بفضل حقيقة أنها التزمت بفئاتها الأساسية التسع ولم تُجرِ أي تغييرات كبيرة على اللعبة.

كما أن الرسومات الأنيقة والنغمة الكوميدية للعبة بأكملها تجعلها خالدة إلى حد ما ميكانيكيًا، إنها متنوعة وتسمح للاعب بالكثير من التعبير داخل الفئات المختلفة ، و لا يوجد أي منها قوي للغاية، ولا يوجد أي منها ضعيف للغاية، ولكنك بحاجة إلى تعلم كيفية الاستفادة بشكل أفضل من أدواتك نظرًا لتكوين الخريطة والفريق.

كما إنها أيضًا واحدة من ألعاب إطلاق النار القليلة التي تعد ممتعة للعب بشكل عرضي كما هي ممتعة للعب التنافسي.

3 شجاع

لقد ذكرنا Counter-Strike 2 على أنها لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول الأكثر شعبية على أجهزة الكمبيوتر، ولكنها ليست لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول ، إن لعبة Valorant هي ما قد تبدو عليه لعبة Counter-Strike 2 إذا كانت تتضمن أبطالًا فريدين، والنتيجة جيدة تمامًا كما قد تتمنى.

وتأتي هذه اللعبة من Riot Games، صانعي League of Legends، لذا فهم يعرفون شيئًا أو اثنين عن موازنة الشخصيات ، والشكل متطابق تقريبًا مع CS حيث تشتري الأسلحة والدروع والمعدات في بداية الجولة ثم تحتاج إما إلى مهاجمة نقاط مختلفة أو الدفاع عنها باستخدام متفجرات.

4 أساطير القمة

تلتزم العديد من ألعاب إطلاق النار البطولية بأوضاع اللعب القائمة على الجولات، ولكن لماذا لا تكون لعبة Battle Royale كذلك؟ تجيب لعبة Apex Legends على هذا السؤال ولا تزال رائدة السوق في هذا المجال ، وهناك أوضاع متعددة الآن، ولكن اللعبة الأساسية تضعك في فرق من ثلاثة أساطير موزعة على فئات الهجوم والمناوشات والاستطلاع والتحكم والدعم.

ويأتى كل منها بقدرتين نشطتين وقدرة سلبية واحدة قوية ولكنها ليست مخصصة لتغيير قواعد اللعبة ، إن إتقان أنظمة الحركة السلسة، وتحديد هدفك، والتجهيز بغنائم أقوى أمر مهم بقدر معرفة أفضل وقت ومكان لاستخدام مهاراتك، و يعد العمل الجماعي أمرًا ضروريًا بشكل خاص في لعبة Apex Legends ، مما يجعلها لعبة الكمبيوتر المجانية المثالية للعب مع أصدقائك.