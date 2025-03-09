شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح مستخدمى iOS وAndroid إنذارًا نهائيًا.. حدِّث إعدادات الجدول الزمنى أو تفقد بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أن الجدول الزمني لخرائط Google خريطة شخصية تعرض الأماكن التي زرتها في تاريخ معين أو خلال شهر معين ، وتستخدم خرائط Google البيانات الموجودة في الجدول الزمني الخاص بك لتحسين التوصيات التي تقدمها حول المطاعم التي يجب تجربتها والأماكن التي يجب زيارتها، ونظرًا لأن البيانات تعرض أنماط سفرك المعتادة، قد تستخدمها خرائط Google لعرض أوقات وصول أكثر دقة ومسارات مخصصة لك.

وكشف تقرير ، أن Google تُجري تغييرات على ميزة الجدول الزمني وقال أحد المستخدمين قد تلقيت رسالة بريد إلكتروني من Google على جهاز iPhone الخاص بي في اليوم الآخر تخبرني بأن لدي حتى 9 يونيو لتحديث إعدادات الجدول الزمني، وإذا فشلت في تحديث الإعدادات، فسأفقد البيانات التي تُظهر الطرق السابقة التي سلكتها والزيارات التي قمت بها والتي يتتبعها الجدول الزمني لخرائط Google.

وتنقل Google تخزين معلومات الجدول الزمني من أحد خوادمها إلى جهازك ، وبسبب هذا التغيير ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ ببيانات الجدول الزمني حتى تحذف المعلومات أو إزالتها تلقائيًا بعد كل 3 أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا.

وقال التقرير، سيتم سؤالك أيضًا عما إذا كنت تريد تعطيل الجدول الزمني وحذف جميع مساراتك وزياراتك المحفوظة بشكل دائم، أو إبقاء الميزة مفعّلة، وإذا قررت الاحتفاظ بالبيانات، فسيُطلب منك نقل الجدول الزمني إلى جهازك الحالي ، ومن المفترض أن يؤدي الاحتفاظ بهذه البيانات على جهازك بدلاً من إرسالها إلى Google إلى جعلها أكثر أمانًا.

وإذا اشتركت في تطبيق Google Opinion Rewards الذي يطرح عليك أسئلة استطلاع مقابل المال (iOS) أو رصيد متجر Play (Android)، فيمكن استخدام بيانات الجدول الزمني لعرض استطلاعات أكثر تخصيصًا لك للإجابة عليها، و تريد Google منك إبلاغها بما إذا كنت ترغب في استخدام بيانات الجدول الزمني الخاصة بك في أسئلة استطلاع أكثر تخصيصًا.

ولتشغيل الجدول الزمني، يجب تمكين سجل المواقع ويجب أن يعمل جهازك بأحدث إصدار من تطبيق خرائط Google على هاتفك الذي يعمل بنظام iOS أو Android .

وعلى الرغم من أنك قد تعتبر الجدول الزمني مجرد طريقة أخرى لتدخل Google في عملك، قبل أن تقرر حذف الميزة، ضع في اعتبارك أنها تسمح لـ Google Maps بعرض الطرق المخصصة التي اتخذتها من قبل والتي قد تساعدك في الوصول إلى وجهتك بشكل أسرع.