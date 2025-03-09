شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستغير جوجل التطبيق ذات الـ 10 مليارات مرة تنزيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

تختبر لوحة مفاتيح Gboard من جوجل مفاتيح جديدة ودائرية، فتعد لوحة مفاتيح Gboard من جوجل من بين تطبيقات Android القليلة التي وصلت إلى عشرة مليارات عملية تنزيل، لكنها ستصبح لوحة مفاتيح مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في Reddit، لا يبدي الناس حماسًا كبيرًا لهذه الفكرة، كما تظهر بوضوح منشورات مثل "لم يطلب أحد هذا يا جوجل..."، و"هذا أمر فظيع".

كما اتضح، كانت جوجل تختبر تخطيطًا جديدًا للوحة مفاتيح Gboard في الإصدار التجريبي، تخطيط يجعل المفاتيح دائرية.

يقول العديد من الأشخاص إنهم سيضيفون Gboard إلى قائمة التطبيقات التي "يرفضون تحديثها".

ويقول أحد الأشخاص إنهم يستخدمون الإصدار 15.1.105.726012951 ولا تزال المفاتيح مربعة، لكنه يشير إلى أنهم يستخدمون لغة واحدة أمريكية، لذا فإن استخدام لغات متعددة ومنطقة مختلفة قد يكون سببًا في سريان التغيير.

يقول مستخدم يُلقب بـ Mediocre-Sundom إنه مصمم واجهة مستخدم يتمتع بخبرة في هذا المجال ويرى أن تصميم لوحة المفاتيح الجديد يمثل تراجعًا عن الإصدار السابق.

ويعتقد أن زيادة المسافة بين المفاتيح تسبب المزيد من الضوضاء البصرية، مما يجعل لوحة المفاتيح أقل قابلية للقراءة، ففي السابق، كانت الأزرار تشغل معظم هذه المساحة، مما يخلق مظهرًا أكثر نظافة.

يؤثر التحول إلى أزرار مستديرة تمامًا أيضًا على التوازن العام، حيث كانت المسافات الرأسية والأفقية غير المتساوية بين المفاتيح، على الرغم من وجودها في التصميم السابق، أقل وضوحًا لأن الأزرار لم تكن أشكالًا هندسية تمامًا.

وفي الإصدار الجديد، يجعل التناظر الضمني المسافات غير المتساوية تبدو وكأنها عيب في التصميم.

يتم التأكيد على هذه المشكلة بشكل أكبر من خلال التحول الطفيف في الصف السفلي من المفاتيح، مما يخلق وهمًا بوجود فجوة أكبر مقارنة بالصفوف الأخرى.

في حين أن الأزرار الدائرية نفسها ليست هي المشكلة، فإن الطريقة التي يتم ترتيبها بها تساهم فيما يعتبره المصمم تخطيطًا ضعيفًا.

