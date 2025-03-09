شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صراع الفضاء.. المركبة القمرية أثينا تنجح فى الهبوط بالقرب من القطب الجنوبى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت مركبة الهبوط القمرية الخاصة أثينا، التي طورتها شركة Intuitive Machines، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، على الرغم من أن الحالة الدقيقة للمركبة الفضائية لا تزال غير واضحة، وأكدت الشركة التي يقع مقرها في هيوستن أن المركبة على السطح، لكن مراقبي المهمة يعملون على تحديد اتجاهها.

وكان الهبوط جزءًا من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لوكالة ناسا، وتهدف المهمة، المعروفة باسم IM-2، إلى توصيل أدوات علمية إلى سطح القمر للتحقيق في الموارد وإجراء العروض التوضيحية للتكنولوجيا. تم تحديد مؤتمر صحفي بعد الهبوط لتقديم مزيد من التفاصيل حول حالة المركبة.

تفاصيل المهمة والهبوط

وفقًا للتقارير، تم إطلاق مهمة IM-2 في 26 فبراير على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، ودخلت أثينا مدار القمر في 3 مارس، دون الحاجة إلى تصحيحات مسار إضافية بسبب دقة نهجها، وتضمن تسلسل الهبوط مناورات آلية متعددة، مثل الملاحة النسبية للتضاريس واكتشاف المخاطر وتجنبها، لضمان هبوط آمن في مونس موتون، وشهد الهبوط النهائي للمركبة تباطؤها بمعدل 3 أقدام في الثانية قبل ملامسة السطح، ومن المتوقع ظهور إشارات التأكيد في غضون 15 ثانية من الهبوط.

الأهداف العلمية والتكنولوجيا على متنها

وبحسب موقع Space، تحمل أثينا تجربة تعدين الجليد القطبية 1 (PRIME-1) التابعة لوكالة ناسا، والتي تتكون من مثقاب يُعرف باسم TRIDENT ومطياف الكتلة (MSolo) للبحث عن الجليد المائي تحت سطح القمر. كما تم نشر مركبة فضائية ثانوية، جريس، لاستكشاف فوهة مظللة بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز المركبة بشبكة 4G/LTE الأولى من نوعها على القمر، والتي تقدمها مختبرات Nokia Bell Labs، ومجموعة عاكسات الليزر (LRA) للتجارب الملاحية المستقبلية، ومن المقرر أن تستمر العمليات لمدة عشرة أيام تقريبًا قبل حلول الظلام القمري.



