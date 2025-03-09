شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الاتحاد الأوروبى.. أبل تضطر للسماح بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضطر شركة أبل قريبًا إلى السماح لمستخدمي آيفون في البرازيل بتنزيل التطبيقات من مصادر خارج متجر التطبيقات الرسمي الخاص بها، وذلك بعد حكم قضائي صدر مؤخرًا، ويأتي هذا بعد أشهر فقط من قيام الشركة بإجراء تغييرات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بسبب الضغوط التنظيمية.

فقد منح قاضٍ فيدرالي برازيلي شركة أبل 90 يومًا لتمكين عملية تحميل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث أو مواجهة غرامات يومية تزيد عن 40 ألف دولار، ويقضي القرار، الذي أصدره القاضي بابلو زونيجا من المحكمة الإقليمية الفيدرالية، بإلغاء حكم سابق أوقف مؤقتًا هذا الشرط.

وأشار القاضي إلى أن شركة أبل نفذت بالفعل تغييرات مماثلة في مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، دون التسبب في ضرر كبير لنموذج أعمالها.

كما أقر بأن إجراء مثل هذه التغييرات البنيوية على نظام التشغيل iOS يتطلب وقتًا، مما يؤدي إلى تمديد الموعد النهائي الأصلي الذي يبلغ 20 يومًا والذي حددته هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار البرازيلية، CADE إلى 90 يومًا.

وبدأت القضية ضد شركة أبل في البرازيل في عام 2022 عندما تقدمت شركة Mercado Livre، وهي شركة تجارة إلكترونية كبرى في أمريكا اللاتينية، بشكوى، واتهمت الشركة شركة أبل بإساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق من خلال إجبار المطورين على استخدام نظام الدفع الداخلي الخاص بها للسلع والخدمات الرقمية، كما أثارت شركات أخرى، بما في ذلك Match Group (التي تمتلك Tinder) و Epic Games، مخاوف مماثلة مع الجهات التنظيمية البرازيلية.

وزعمت شركة Apple باستمرار أن السماح بالتحميل الجانبي قد يعرض خصوصية وأمان مستخدميها للخطر، وفي بيان لصحيفة Valor Econmico البرازيلية، أكدت الشركة التزامها بالمنافسة لكنها أعربت عن مخاوفها من أن التغييرات المقترحة قد تضر بسلامة المستخدم، ووفقًا لفريد ساينز، المتحدث باسم شركة Apple، "تؤمن Apple بالأسواق النابضة بالحياة والتنافسية حيث يمكن للابتكار أن يزدهر"، وأضاف: "نواجه منافسة في كل قطاع وولاية قضائية نعمل فيها، وينصب تركيزنا دائمًا على ثقة مستخدمينا، نحن قلقون من أن التدابير المؤقتة التي اقترحتها CADE من شأنها أن تقوض خصوصية وأمان مستخدمينا ونعتزم استئناف قرار اليوم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Apple مثل هذه التحديات، وفي وقت سابق من هذا العام، أُجبرت الشركة على السماح بمتاجر التطبيقات البديلة وأنظمة الدفع في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وطرحت Apple هذه التغييرات مع إصدار iOS 17.4، مما خلق سابقة أشار إليها القاضي زونيغا في حكمه.