تكنولوجيا: من وحى مسلسل "أثينا".. كيفية تأمين هارد ديسك الكمبيوتر برقم سرى

القاهرة - سامية سيد - فى الحلقة السابعة من مسلسل أثينا، كانت "نادين" النجمة ريهام حجاج تتواصل مع "هشام"، بينما كانت بصحبة "يوسف"، حيث أخبروه بأنهم ذاهبون إليه ومعهم الهارد الديسك الخاص بصديقه "محمود عشري" في محاولة لفتحه، والذى قالوا إنه مقفول برقم سري، ما يستحيل فتحه أو الوصول إلى بياناته، وفيما يلى نعرض كيفية تأمين محركات الأقراص الصلبة (الهارد ديسك) بكلمة مرور قوية.

أهمية تأمين الهارد ديسك بكلمة مرور

تأمين الهارد ديسك بكلمة مرور يمنح المستخدم العديد من الفوائد، من بينها:

حماية البيانات الحساسة: إذا كنت تحتفظ بملفات شخصية، مستندات عمل، أو أي معلومات مهمة، فإن تأمين الهارد ديسك يمنع أي شخص غير مصرح له من الاطلاع عليها.

منع الاختراق أو العبث بالملفات: بدون كلمة مرور، يمكن لأي شخص لديه وصول إلى جهازك أن يعبث بملفاتك أو يحذفها.

الأمان في حالات السرقة: إذا فقدت جهازك أو تمت سرقته، فإن تشفير البيانات برقم سري يجعل من المستحيل تقريبًا الوصول إلى الملفات.

تعزيز الخصوصية: سواء كنت تستخدم الكمبيوتر في العمل أو المنزل، فإن الحماية بكلمة مرور تمنحك الخصوصية التي تحتاجها.

طرق تأمين الهارد ديسك برقم سري

يوجد أكثر من طريقة لتأمين الهارد ديسك برقم سري، بدءًا من الأدوات المدمجة في نظام التشغيل وحتى استخدام برامج خارجية متخصصة. إليك أبرز الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها:

1. استخدام ميزة BitLocker في ويندوز

تُعتبر BitLocker واحدة من أقوى الأدوات المدمجة في نظام ويندوز لتشفير الهارد ديسك برقم سري، وهي متاحة في الإصدارات الاحترافية (Windows Pro وEnterprise).

خطوات تفعيل BitLocker:

افتح "File Explorer" وانتقل إلى "This PC".

اضغط بزر الماوس الأيمن على الهارد ديسك الذي تريد حمايته واختر "Turn on BitLocker".

اختر "Use a password to unlock the drive"، ثم أدخل كلمة مرور قوية وأعد تأكيدها.

قم بحفظ مفتاح الاسترداد في مكان آمن لاستعادة الوصول إلى الهارد في حالة نسيان كلمة المرور.

اضغط على "Start Encrypting" وانتظر حتى تكتمل العملية.

بمجرد انتهاء التشفير، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى الملفات بدون إدخال كلمة المرور الصحيحة.

2. استخدام برامج خارجية لحماية الهارد ديسك

إذا لم يكن لديك إصدار ويندوز يدعم BitLocker، يمكنك استخدام برامج خارجية توفر نفس مستوى الحماية. من بين أشهر هذه البرامج:

VeraCrypt

Folder Lock

AxCrypt

3. استخدام BIOS لحماية الهارد ديسك بكلمة مرور

بعض أجهزة الكمبيوتر الحديثة تتيح إمكانية تأمين الهارد ديسك من خلال إعدادات BIOS، مما يمنع تشغيل الجهاز أو الوصول إلى الهارد بدون إدخال كلمة المرور الصحيحة.

كيفية تفعيل كلمة مرور الهارد من BIOS

أعد تشغيل الكمبيوتر واضغط على المفتاح المناسب للدخول إلى BIOS (عادةً يكون F2 أو DEL أو ESC حسب نوع الجهاز).

انتقل إلى قسم Security وابحث عن خيار HDD Password أو Drive Password.

قم بإدخال كلمة مرور قوية واحفظ التغييرات.

أعد تشغيل الجهاز، وستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور عند كل تشغيل.

هذه الطريقة فعالة جدًا، حيث لا يمكن تجاوزها إلا بإعادة ضبط المصنع أو إزالة الهارد ديسك من الجهاز.