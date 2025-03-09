شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز Nintendo Switch 2 سيضم WiFi 6 ودعم NFC.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح جهاز Nintendo Switch 2 في طريقه رسميًا، وبدأت المزيد من التفاصيل في الظهور، حيث كشفت ملفات لجنة الاتصالات الأمريكية FCC أن الجهاز سيدعم WiFi 6 وNFC، وفقًا لتقرير The Verge.

وهذا يعني أن WiFi في Switch 2 يجب أن يكون أسرع بكثير عند مقارنته بطراز OG، حيث يدعم هذا الجهاز WiFi 5 فقط، وتشير الملفات إلى أن Switch 2 لن يوفر دعمًا لـ WiFi 6E، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية فقط اختبارات لشبكات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، وليس نطاق 6 جيجا هرتز الأسرع.

ولا يعد WiFi 6 أحدث معيار لاسلكي، وسيكون ذلك WiFi 7، ونادرًا ما تتبنى Nintendo أحدث التقنيات في منتجاتها، ومع ذلك، يطابق هذا معيار PS5، على الرغم من أن PS5 Pro يدعم WiFi 7، وتدعم وحدات تحكم Xbox Series X/S WiFi 5 فقط.

ومن المحتمل أن يعني دعم NFC شيئًا واحدًا وشيئًا واحدًا فقط، ومن المرجح أن تستمر وحدة التحكم القادمة من Nintendo في التكامل مع تلك التماثيل الصغيرة اللطيفة Amiibo، وحتى أن الملفات تحدد أن ميزة RFID ستكون موجودة في Joy-Con الأيمن، تمامًا مثل Switch الأول، وهذه أخبار رائعة للأشخاص الذين لديهم مساحة كبيرة على الرف، وبالنسبة للمبتدئين، تفتح هذه التماثيل المحتوى لاسلكيًا في الألعاب.

وتشير ملفات FCC إلى قطعة أخيرة مثيرة للاهتمام، ويبدو أن اللاعبين سيكونون قادرين على شحن Switch 2 إما عبر منفذ USB-C السفلي أو منفذ USB-C العلوي الجديد تمامًا، وهذا هو أول تأكيد حقيقي على أن الشحن سيكون متاحًا على كلا المنفذين.

ولا نعرف متى سيتم إطلاق Switch 2، بخلاف وقت ما من هذا العام، أو كيف سيبدو تشكيلة الإطلاق، أظهر المقطع الدعائي شيئًا يمكن أن يكون لعبة Mario Kart جديدة، لكن سيتعين علينا الانتظار حتى Nintendo Direct في أبريل لمعرفة المزيد.