شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون أقدم حفرة ارتطام على الأرض في أستراليا بسبب صخرة فضائية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء الجيولوجيا أقدم حفرة نيزكية معروفة في العالم، وهى تقع في قلب منطقة بلبارا القديمة في غرب أستراليا.

ويشير تحليل طبقات الصخور في المنطقة إلى أن حفرة يبلغ عرضها 62 ميلاً (100 كيلومتر) على الأقل قد نُحتت بعد أن ضربت صخرة فضائية كبيرة الأرض منذ ما يقرب من 3.47 مليار عام، عندما كان كوكبنا مغطى بالكامل تقريبًا بالمياه، ويدفع هذا الاكتشاف الرقم القياسي لأقدم حفرة اصطدام على الأرض إلى الوراء بأكثر من مليار عام حامل الرقم القياسي السابق، هيكل تأثير يارابوبا ، موجود أيضًا في غرب أستراليا.

وقال كريس كيركلاند من جامعة كيرتن في أستراليا، الذي قاد الاكتشاف "نظراً لندرة مثل هذه الأدلة الناتجة عن عمليات إعادة التدوير الجيولوجية [للأرض]، فإن هذا يمثل تقدماً كبيراً في فهم الأرض في مراحلها المبكرة".

ويقدر الباحثون أن الصخرة الفضائية المسؤولة عن الحفرة كانت تسير بسرعة 36 ألف كيلومتر في الساعة، حيث تسبب الاصطدام في تناثر الحطام عبر الكوكب، ولكن على الرغم من تأثيرها العالمي، فإن الحدث لم يكن مجرد قوة مدمرة، وفقًا لكيركلاند. وقال إن الحفرة التي خلفتها ربما لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الحياة المبكرة وبالتالي توفر رؤى حول كيفية نشأة الحياة على كوكبنا.

ومن المعروف أن الضغوط العالية الناتجة عن موجات الصدمة التي تنطلق في أعقاب اصطدامات النيازك تعمل على تغيير المعادن داخل الصخور ، وتحويلها في بعض الأحيان إلى زجاج شفاف، ومن حيث المبدأ، يسمح هذا لمزيد من ضوء الشمس بالتغلغل في الشقوق التي تكسر الصخور، مما يخلق الظروف الفيزيائية والكيميائية اللازمة لازدهار الحياة المبكرة.

وكما يوضح كيركلاند، فإن اصطدامات النيازك تؤدي أيضًا إلى تكوين برك مياه ساخنة غنية بالمعادن والتي ربما كانت بمثابة مهد للحياة الميكروبية المبكرة، مما يعزز الظروف اللازمة لظهور الحياة كما نعرفها.

فى مايو 2021، بعد أكثر من ساعة بقليل من وصولهم إلى منطقة في منطقة بلبارا تسمى قبة القطب الشمالي، حدد كيركلاند وزملاؤه أدلة على الحفرة: صخور مميزة تشبه كرات الريشة المقلوبة، مع سقوط قممها، والمعروفة لدى العلماء باسم "المخاريط المحطمة"، و قال كيركلاند إن وجود هذه الهياكل الشبيهة بالأكواخ، والتي تم الحفاظ عليها بشكل جيد للغاية وتمتد لعدة مئات من الأمتار، "يعد دليلاً مباشرًا وصريحًا لا جدال فيه على حدث اصطدام قديم ، وكان تحديد هذه المخاريط المحطمة لحظة رائعة حقًا".

وعاد الباحثون إلى المنطقة لإجراء المزيد من العمل الميداني التفصيلي في مايو من العام الماضي، وبعد ذلك قامت هيئة المسح الجيولوجي لغرب أستراليا بتأريخ طبقات الصخور الموجودة فوق وتحت المخاريط المكتشفة.

وقد قُدِّر عمر الطبقات بحوالي 3.47 مليار سنة، مما يؤكد أن الحفرة هي الأقدم في العالم ، وإذا أكدت الأعمال الميدانية المستقبلية أن هذه المخاريط موجودة في جميع أنحاء قطر قبة القطب الشمالي الذي يتراوح بين 40 إلى 45 كيلومترًا (25 إلى 28 ميلًا)، فإن هذا يتوافق مع حجم الحفرة الذي يبلغ 62 ميلًا (100 كيلومتر) الذي اقترحته الدراسة الجديدة.

وبعيدا عن الآثار المترتبة على الحياة المبكرة على كوكبنا، فإن الحفرة المكتشفة حديثًا تشير إلى وجود مجموعة من الحفر القديمة المشابهة التي لم يتم اكتشافها بعد، وفقًا لما قاله كيركلاند ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية إعادة فحص التضاريس الجيولوجية القديمة بحثًا عن أدلة على أحداث الاصطدام المبكرة.