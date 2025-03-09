شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: نعمل على تطوير نماذج استدلال الذكاء الاصطناعى لمنافسة OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة Microsoft تعمل على تطوير نماذج استدلال الذكاء الاصطناعي الداخلية للتنافس مع OpenAI وقد تبيعها للمطورين، وقد بدأت الشركة وهي داعم رئيسي لـ OpenAI، في اختبار نماذج من xAI وMeta وDeepSeek كبدائل محتملة لـ OpenAI في Copilot، وفقًا للتقرير.

وكانت Microsoft تتطلع إلى تقليل اعتمادها على صانع ChatGPT، حتى مع وضعها في شراكتها المبكرة مع الشركة الناشئة في وضع قيادي بين أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق الذكاء الاصطناعي المربح.

وذكرت رويترز حصريًا في ديسمبر أن الشركة تعمل على إضافة نماذج ذكاء اصطناعي داخلية وأخرى تابعة لجهات خارجية لتشغيل منتج الذكاء الاصطناعي الرائد Microsoft 365 Copilot لتنويع التكنولوجيا الأساسية الحالية من OpenAI وخفض التكاليف.

وفقًا لتقرير The Information، أكمل قسم الذكاء الاصطناعي في Microsoft، بقيادة مصطفى سليمان، تدريب عائلة من النماذج، يشار إليها داخليًا باسم MAI، والتي تعمل بشكل جيد تقريبًا مثل النماذج الرائدة من OpenAI وAnthropic على معايير مقبولة بشكل عام.

وقال التقرير إن الفريق يدرب أيضًا نماذج الاستدلال، والتي تستخدم تقنيات سلسلة الأفكار - وهي عملية استدلال تولد إجابات بقدرات استدلال متوسطة عند حل المشكلات المعقدة - والتي يمكن أن تنافس بشكل مباشر مع OpenAI، وقال التقرير إن فريق سليمان يجرب بالفعل استبدال نماذج MAI، وهي أكبر بكثير من عائلة سابقة من نماذج Microsoft تسمى Phi، بنماذج OpenAI في Copilot.

وتدرس الشركة إصدار نماذج MAI في وقت لاحق من هذا العام كواجهة برمجة تطبيقات، مما سيسمح للمطورين الخارجيين بدمج هذه النماذج في تطبيقاتهم الخاصة، حسبما ذكر التقرير.