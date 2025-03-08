تكنولوجيا: Oppo تكشف عن تفاصيل جديدة عن تفاصيل البطارية والشحن لهاتف Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسميًا عن تفاصيل تخص هاتف Find X8 Ultra، أحد أبرز إصداراتها الرائدة المتوقعة لعام 2025. أكدت الشركة أن الجهاز سيتميز بشحن سلكي فائق السرعة بقوة 100 واط باستخدام تقنية SuperVOOC، مما يتيح شحن البطارية المتوقع أن تكون حوالي 5000-5500 مللي أمبير بناءً على الطرازات السابقة من 0 إلى 100% في حوالي 35 دقيقة فقط. كما يدعم شحنًا لاسلكيًا بقوة 80 واط، وهو من أعلى المعدلات في السوق، مع شاحن مغناطيسي متوافق مع معايير AirVOOC. بالإضافة إلى ذلك، حصل الجهاز على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني قدرته على تحمل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

لم يُحدد موعد الإطلاق الدقيق، لكن السلسلة عادةً تُطلق في الربع الأول أو الثاني (ربما مارس-أبريل 2025)، ولم يُعلن عن السعر بعد. ولكن يبدأ سعر Find X7 Ultra من حوالي 850 دولارًا أمريكيًا (5999 يوان صيني)، مما يشير إلى أن Find X8 Ultra قد يتراوح بين 900 و1000 دولار أمريكي مع التحسينات الجديدة. من المتوقع أن يشمل الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرات Hasselblad المميزة.

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