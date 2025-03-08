شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل جيميناى يتألق فى MWC 2025.. اعرف الميزات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل عن مجموعة من الميزات المتطورة لمساعدها الذكي جيميناى "Gemini"، التي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة بناءً على مقاطع الفيديو أو محتويات شاشة الهاتف، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة فى برشلونة mwc 2025، وأوضحت الشركة أن أدوات "Gemini Live" الجديدة ستحسن التفاعل مع المساعد الذكي لتقديم إجابات أدق دون الحاجة إلى الكتابة.

وستزود "Gemini Live" بقدرات مشاركة الشاشة من خلال ميزة "Screenshare" الجديدة، التي تتيح للمستخدمين مشاركة محتويات شاشة هواتفهم مع "Gemini" وطرح أسئلة تتعلق بالسياق الظاهر على الشاشة.

ففي فيديو تجريبي، ظهر مستخدم يطرح سؤالاً على "Gemini Live" حول التنسيق المثالي مع سروال جينز واسع، حيث قام "Gemini" بسرعة بتحديد خيارات الملابس التي يعتقد أنها تناسب الإطلالة.

كما عرضت جوجل ميزة تسجيل الفيديو القادمة إلى "Gemini Live"، وقد تم الإعلان عن هذه الخاصية في مؤتمر I/O الماضي، حيث ستتيح للمستخدمين تصوير أي شيء يرغبون به باستخدام كاميرا الهاتف وطرح أسئلة مباشرة على "Gemini" بناءً على محتوى الفيديو في الوقت الحقيقي.

يظهر الفيديو التجريبي مستخدمًا يستفسر عن أفضل أنواع الطلاء لقاعدة فخارية تم إطلاقها، فيقوم "Gemini" باقتراح خيار مناسب من بين عدة بدائل، مع الإشارة إلى مكان الطلاء ضمن المجموعة لتسهيل إيجاده.

ستبدأ ميزات مشاركة الشاشة وتسجيل الفيديو الجديدة في شهر مارس، وسيتم توفيرها ضمن اشتراك "Gemini Advanced" في خطة Google One AI Premium لنظام Android.