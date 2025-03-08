تكنولوجيا: Kuo: أول iPhone قابل للطي يصل في أواخر 2026 بتصميم مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل الشهير Ming-Chi Kuo تلميح جديد عبر منصة X يكشف أن شركة Apple تخطط لإطلاق أول هاتف iPhone قابل للطي في الربع الأخير من عام 2026، وتحديدًا بين أكتوبر وديسمبر. وفقًا لـ Kuo، سيكون هذا الجهاز جزءًا من فئة “Plus”، مما يعني أنه قد يحل محل iPhone 17 Plus المتوقع في 2025 كخيار أكبر حجمًا بجانب الطرازات القياسية وPro. يُتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة خارجية صغيرة بقياس 5.5 بوصة تستخدم كغطاء، وشاشة داخلية OLED قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة عند الفتح، مع دقة عالية (ربما 2560 × 1920 بكسل بناءً على معايير Apple). أشار Kuo إلى أن Apple تعمل على تصميم بدون انكسارات باستخدام تقنيات مفصلات متطورة، مما يضعها في منافسة مباشرة مع أجهزة مثل Galaxy Z Fold من Samsung.

لم يُذكر سعر محدد في التسريب، لكن بالنظر إلى أسعار iPhone الحالية—مثل iPhone 16 Plus الذي يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا—وإضافة تكلفة تقنية الطي (التي تزيد عادةً بين 300-500 دولار في السوق)، يُتوقع أن يتراوح سعر iPhone القابل للطي بين 1200 و1500 دولار أمريكي. من المحتمل أن يعتمد الجهاز على معالج A20 أو M6 بناءً على تطور خطط Apple، مع كاميرات محسّنة ودعم Apple Intelligence المدمج في iOS 20 أو ما بعده. يُعد هذا التأخير حتى 2026 مؤشرًا على حرص Apple على تحسين المتانة والجودة قبل الدخول في هذا السوق المتنامي.

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