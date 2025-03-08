تكنولوجيا: Honor تطور مستشعر كاميرا 1 بوصة لهاتف Magic8 RSR Porsche Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب حديث من المسرب المعروف “Smart Pikachu” على منصة Weibo، أن شركة Honor تعمل على تطوير مستشعر كاميرا بحجم 1 بوصه تم تصميمه داخليًا ليكون جزءًا من هاتفها الرائد القادم Honor Magic8 RSR Porsche Design. يأتي هذا الإعلان في سياق استعداد Honor لإطلاق سلسلة Magic8، التي من المتوقع أن تشمل عدة طرازات بأحجام شاشات تتراوح بين 6.3 و6.8 بوصة، مع تركيز خاص على الإصدار الفاخر بالتعاون مع Porsche Design.

وفقًا للتسريب، سيكون هذا المستشعر الحصري مقتصرًا على طراز Magic8 RSR Porsche Design، وهو الإصدار الأعلى سعرًا في السلسلة، مما يعكس استراتيجية Honor لتقديم تقنيات متطورة في الفئة المميزة. لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول مواصفات المستشعر، مثل الدقة (ربما 50 ميجابكسل استنادًا إلى طرازات سابقة مثل Magic7 RSR)، لكن حجمه الكبير (1 بوصه) يشير إلى قدرات تصوير فائقة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع تحسينات محتملة في نطاق الديناميكية وجودة التفاصيل.

تاريخيًا، تطلق Honor سلسلة Magic الرئيسية في الربع الأخير من كل عام، مما يعني أن Magic8 قد تظهر حوالي أكتوبر 2025. كمرجع، يبلغ سعر Magic7 RSR Porsche Design حاليًا حوالي 1799 يورو (أي ما يعادل حوالي 1900 دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يرتفع سعر Magic8 RSR قليلًا بسبب التكلفة الإضافية للمستشعر المطور داخليًا، ربما إلى نطاق 2000-2200 دولار أمريكي. يُذكر أن السلسلة ستعتمد على الجيل القادم من معالجات Qualcomm Snapdragon (ربما Snapdragon 8 Elite 2)، مما يعزز الأداء العام.

يُعد هذا التطور خطوة جريئة من Honor لتقليل اعتمادها على موردي المستشعرات مثل Sony أو Samsung، مما قد يمنحها ميزة تنافسية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة. إذا نجح هذا المستشعر في تقديم أداء متميز، قد توسع Honor استخدامه في طرازات مستقبلية، لكن التسريب يشير إلى أنه سيظل حصريًا لـ RSR في الوقت الحالي.

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