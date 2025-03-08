شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.4 يقدم أفضل ميزة ذكاء اصطناعى فى آيفون 16 للهواتف القديمة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت آبل أحدث نسخة بيتا لنظام iOS 18.4 النسخة الرئيسية القادمة من برمجيات الآيفون ، وجاءت مصحوبة بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، وعلى الرغم من أن معظم الميزات موجهة لسلسلة آيفون 16، بما في ذلك أحدث طراز آيفون 16E، فإن النسخة الثانية من بيتا iOS 18.4 توسع أفضل ميزة من ميزات Apple Intelligence لتشمل الهواتف القديمة، إذ ستضيف هذه النسخة ميزة "الذكاء البصري" إلى طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max لعام 2023.

عند طرح ميزة الذكاء البصري لأول مرة في العام الماضي، كانت مُحسَّنة لزر التحكم بالكاميرا في تشكيلة آيفون 16 وآيفون 16 برو، ومع ذلك تم إطلاق الميزة على طراز iPhone 16e الذي تم طرحه مؤخرًا دون زر التحكم بالكاميرا. وتضيف النسخة الثانية من بيتا iOS 18.4 ميزة الذكاء البصري إلى سلسلة آيفون 15 برو، التي تفتقر أيضًا إلى زر التحكم بالكاميرا. وتدعم هذه الأجهزة ميزة الذكاء البصري من خلال زر "الإجراء" ومفتاح تبديل مخصص في مركز التحكم.

ودعمت هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max جميع ميزات Apple Intelligence منذ طرحها كجزء من iOS 18.1 في أكتوبر. ومع ذلك، لم تتوفر ميزة الذكاء البصري حتى الآن حتى في نسخ البيتا.



يُعد الذكاء البصري جزءًا من خدمات Apple Intelligence، حيث يسمح للمستخدمين بتوجيه كاميرا الآيفون نحو أي شيء وطرح أسئلة تتعلق بالسياق، على سبيل المثال يمكن للمستخدم استدعاء الذكاء البصري على الآيفون وتوجيه الكاميرا نحو طبق ما للاستفسار عن معلومات السعرات الحرارية والقيم الغذائية الخاصة به، كما يدمج الخدمة تقنيات ChatGPT بالإضافة إلى بحث الصور من جوجل لتقديم النتائج استنادًا إلى الأسئلة المطروحة.



من المتوقع طرح iOS 18.4 في شهر أبريل، حيث ستأتي بالدفعة الجديدة من ميزات Apple Intelligence، كما ستركز التحديثات بشكل خاص على مستخدمي الآيفون في الهند، مع توسيع الخدمة لدعم لغات إضافية، بما في ذلك الإنجليزية الهندية.

وسيشمل التحديث القادم لنظام iOS 18 أيضا دعما أفضل لمزيد من اللغات الهندية، مثل البنغالية والأردية والجوجاراتية، لتوفير تجربة تنقل شاملة على مستوى النظام.