شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحكمة تنصف أبل وتمنع قرار حظر استيراد Apple Watch فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية على حكم سابق أصدرته هيئة المحاكمة والاستئناف للبراءات التابعة لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، ووجد هذا الحكم أن ثلاث براءات اختراع مملوكة لشركة التكنولوجيا الصحية AliveCor "غير قابلة للحصول على براءة اختراع"، ونتيجة لذلك لا تستطيع لجنة التجارة الدولية فرض حظر على استيراد طرازات Apple Watch التي تحتوي على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في الولايات المتحدة.

بدأت هذه القضية في عام 2021 عندما ذهبت شركة AliveCor إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) تشكو من انتهاك شركة Apple لثلاث من براءات الاختراع الخاصة بها المتعلقة بمستشعر مراقبة معدل ضربات القلب الموجود في Apple Watch.

وحكمت لجنة التجارة الدولية لصالح AliveCor في عام 2021 مما أجبر شركة Apple على الاستئناف أمام مجلس الاستئناف لبراءات الاختراع والعلامات التجارية ، وحكم مجلس الاستئناف لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لصالح شركة Apple قائلاً إن براءات الاختراع الثلاث "غير قابلة للحماية بموجب براءة اختراع".

وقررت شركة AliveCor استئناف هذا القرار بعد بضعة أسابيع، وحكمت لجنة التجارة الدولية لصالح شركة AliveCor وقالت إن شركة Apple انتهكت براءات الاختراع المذكورة أعلاه والتي وجدت أنها صالحة.

وكانت لجنة التجارة الدولية في صدد صياغة أمر استبعاد كان من شأنه أن يحظر استيراد طرازات Apple Watch إلى الولايات المتحدة التي تحتوي على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي وجد أنه ينتهك براءات اختراع AliveCor.

وكان من شأن حظر الاستيراد هذا أن يؤثر على كل طراز Apple Watch الحالي المباع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت حيث أن جميعها تقدم جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومع ذلك، أوقفت لجنة التجارة الدولية أمر الاستبعاد وقررت الانتظار حتى صدور حكم بشأن شرعية براءات الاختراع الثلاث لشركة AliveCor ، وتذكر أن مجلس استئناف براءات الاختراع والعلامات التجارية كان قد وصف سابقًا براءات الاختراع بأنها "غير قابلة للحماية بموجب براءات الاختراع".

ومن الجيد أن تنتظر لجنة التجارة الدولية قبل حظر الساعات لأن قرار اليوم يؤيد حكم مجلس الاستئناف لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الذي يصف براءات الاختراع الثلاث بأنها "غير قابلة للحماية" ، وهذا يعني أن Apple Watch لم تعد تواجه حظرًا في الولايات المتحدة على براءات الاختراع الثلاث الآن بعد أن رفضت الدائرة الفيدرالية حكم قضية لجنة التجارة الدولية بأن براءات الاختراع الثلاث لا يمكن حمايتها.

وفي بيان صدر بعد القرار، قالت Apple إنها تعمل منذ سنوات على إنشاء ميزات صحية وعافية رائدة في الصناعة مصممة للمساعدة في التأثير على حياة المستخدمين وتخطط للاستمرار على هذا المسار.

وجاء في بيان شركة AliveCor أن الشركة تشعر بخيبة أمل واتهمت مجلس الاستئناف لبراءات الاختراع والعلامات التجارية بعدم النظر في الاعتبارات الثانوية التي نظرت فيها لجنة التجارة الدولية عندما قضت بأن براءات الاختراع صالحة.

ويقيس جهاز مراقبة معدل ضربات القلب عدد النبضات في الدقيقة التي يحققها مستخدم Apple Watch، وإذا كان هذا الرقم منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا مقارنة بالنطاق المحدد مسبقًا الذي أنشأه المستخدم، يتم إرسال إشعار إلى مستخدم الجهاز الذي قد يضطر إلى زيارة الطبيب على الفور إذا كان معدل ضربات قلبه يتجاوز النطاق المحدد مسبقًا.