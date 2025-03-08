شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحرك جبل الجليد A23a الأكبر فى العالم يثير مخاوف الحياة البرية والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

توقف أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية، وهي موطن حيوي للحياة البرية في جنوب المحيط الأطلسي، وأكدت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي في الرابع من مارس أن الجبل الجليدي، الذي يضاهي حجمه حجم جزيرة رود آيلاند، قد جنحت على بعد حوالي 80 كيلومترًا من الجزيرة، وبعد أن انجرف عبر المحيط الجنوبي لعدة أشهر، راقب الباحثون مساره عن كثب ، ويقوم العلماء الآن بتقييم تأثيره المحتمل على النظام البيئي الدقيق في المنطقة، وخاصة تأثيره على طيور البطريق والفقمة والحياة البحرية.

رحلة الجبل الجليدى والحركات السابقة

وفقًا لمسح أنتاركتيكا البريطاني، انفصل A23a في البداية عن جرف فيلشنر الجليدي في أنتاركتيكا فى عام 1986 لكنه ظل على الأرض لعقود من الزمن.

بدأ التحرك مرة أخرى فى عام 2020، ثم علق مؤقتًا بالقرب من جزر أوركني الجنوبية في أوائل عام 2024 ، وبعد تحرره في ديسمبر استمر شمالًا نحو جورجيا الجنوبية، كان العلماء قد أثاروا مخاوف بشأن اقترابه، خوفًا من حدوث اضطرابات في التنوع البيولوجي في المنطقة.

التأثير على الحياة البرية والنظام البيئي البحري

وكما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، صرح أندرو مايجرز، عالم المحيطات في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، أنه إذا ظلت A23a ثابتة، فمن غير المرجح أن تشكل تهديدات كبيرة للحياة البرية المحلية.

ومع ذلك، إذا تحرك الجبل الجليدي أقرب إلى الجزيرة أو تفتته، فقد تنشأ تحديات، وأشار مايجرز إلى أن الاضطرابات في مسارات التغذية قد تجبر طيور البطريق والفقمة البالغة على السفر لمسافات أطول، مما يقلل من إمدادات الغذاء لصغارها ويزيد من معدلات الوفيات المحتملة.

الفوائد والمخاطر المحتملة

وقالت عالمة البيئة البحرية نادين جونستون لبي بي سي إن الجبل الجليدي قد يحفز أيضًا إنتاجية المحيط من خلال إدخال العناصر الغذائية الأساسية إلى المياه المحيطة، ووصفت هذه الظاهرة بأنها "قنبلة غذائية" يمكن أن تعزز توافر الغذاء للحيوانات المفترسة مثل البطاريق والفقمة.

من ناحية أخرى، قد تواجه عمليات الصيد التجارية عقبات ، وفقًا لتقارير BAS فإن تفكك الجبال الجليدية السابقة أدى إلى تعطيل مصائد الأسماك، وقد يشكل تفتت A23a في النهاية مخاطر ملاحية.