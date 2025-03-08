تكنولوجيا: Mibro تكشف عن ساعة GS Explorer S بميزة الاتصال عبر البلوتوث بتصميم متين من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Mibro عن ساعتها الذكية الجديدة GS Explorer S، وهي نسخة محسّنة من الطراز السابق GS Explorer الذي أُطلق في أكتوبر 2024. استعرضت الشركة تحديثات تشمل أداة جديدة وخيار مادة هيكل مبتكرة، مع الحفاظ على التصميم المتين الذي ينافس ساعات مثل Garmin Fenix 8 وAmazfit T-Rex 3.

تتميز ساعة Mibro GS Explorer S بإضافة خاصية الاتصال عبر البلوتوث، وهي ميزة لم تكن متوفرة في الإصدار الأصلي، مما يتيح إجراء المكالمات مباشرة من المعصم. كما تم تحديث تصميم الإطار المحيط بالشاشة قليلًا، مع توفير خيارين لمادة الهيكل: الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم، مقارنةً بالفولاذ فقط في الطراز السابق المتوفر بثلاثة ألوان. تشمل المواصفات المشتركة مع الإصدار الأصلي نظام تحديد المواقع ثنائي التردد (GNSS) بدقة عالية، ووضع الغوص الحر، ومقاومة الماء حتى 10ATM، مما يجعلها مناسبة للأنشطة المائية حتى عمق 100 متر.

الساعة الأصلية GS Explorer مزودة بشاشة AMOLED بإضاءة قصوى 1500 شمعة، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 20 يومًا في الاستخدام النموذجي، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه المواصفات متطابقة في GS Explorer S. لم تُعلن Mibro بعد عن تاريخ الإصدار الرسمي أو السعر النهائي لهذا الطراز، لكن يبلغ سعر GS Explorer الحالي 155 دولارًا أمريكيًا (حوالي 139.99 يورو)، مما يشير إلى أن السعر قد يتراوح في نفس النطاق أو يرتفع قليلًا بسبب التحسينات.

تُعد GS Explorer S واحدة من ثلاثة طرازات جديدة في سلسلة GS تم التلميح إليها قبل، مما يعكس استراتيجية Mibro لتعزيز حضورها في سوق الساعات الذكية المتينة. تستهدف هذه الساعة عشاق الأنشطة الخارجية الذين يبحثون عن أداء قوي بتكلفة معقولة، مع تصميم يجمع بين الأناقة والمتانة.

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