شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو يكشف وحدات iPhone 17 المستقبلية وتغييرات التصميم مقارنة بعائلة أيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر شائعات واسعة النطاق حول أن سلسلة iPhone 17 ستتضمن تغييرات جذرية في التصميم والتخلي عن طراز Plus لصالح طراز نحيف جديد ، وظهر مقطع فيديو عملي يضم قوالب عائلة iPhone 17 عبر الإنترنت، مما يعطي تقريبًا أفضل لكيفية مقارنة الهواتف القادمة بسلسلة iPhone 16.

ويعتمد الفيديو، القادم من YouTuber iDeviceHelp والمسرب Majin Bu، على وحدات وهمية من iPhone 17 تم إنتاجها بناءً على مستندات داخلية.

ولم يتطور iPhone كثيرًا من حيث التصميم منذ إصدار عائلة iPhone لعام 2019 إذا كنت تحسب الشق الذي تم استبداله بـ Dynamic Island في السنوات الأخيرة وأزرار التحكم في الكاميرا والعمل.

وكانت الشائعات تدور حول أن تصميم الجزء الخلفي سيتم تحديثه هذا العام ، وسيحتوي iPhone 17 Air ، الذي من المقرر أن يحل محل طراز Plus ، على شريط كاميرا أفقي في الخلف للكاميرا الخلفية.

هذا شيء عرفناه بالفعل من التسريبات السابقة ولكن الجديد في فيديو اليوم هو أنه يضع في منظور مدى رقة iPhone Air ، و من المتوقع أن يكون سمكه 0.22 بوصة أو 5.588 مم وكما يمكن رؤيته في الفيديو، فهو بالكاد أكثر سمكًا من الأزرار الموجودة على الهواتف.

بالانتقال إلى طرازات Pro، فإنها تحتفظ بنفس تصميم الكاميرا، ولكن هناك درج ضخم في الخلف، وتم وضع وحدات الفلاش والميكروفون والليدار نحو أقصى اليمين.

وكما ادعى المخبر Ice Universe اليوم، فإن iPhone 17 Pro Max أكثر سمكًا قليلاًز، ويبلغ سمك iPhone 16 Pro Max 0.32 بوصة أو 8.25 مم، بينما يبلغ سمك Pro Max 0.34 بوصة أو 8.636 مم. وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 6% .

وهناك اختلاف طفيف مقارنة بالقياسات التي قدمها Ice ، وقد ادعى أن سمك iPhone 17 Pro Max سيكون 8.725 مم، لكن هذا فرق بسيط، والنتيجة الرئيسية هنا هي أن الهاتف سيكون أكثر سمكًا قليلاً ، وعلى ما يبدو، سيتم ذلك لإيجاد مساحة لبطارية أكبر.

ولا يزال هناك بعض الجدل حول ما إذا كان iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro Max سيشتركان في نفس حجم الشاشة والطول والعرض والإطارات ، وتشير التقارير السابقة إلى أن جميع الطرز ستحتوي على إطارات من الألومنيوم وسيكون معدل التحديث 120 هرتز قياسيًا في جميع أنحاء التشكيلة.

وأخيرًا، من المرجح أن يبدو الطراز الأساسي، iPhone 17 ، مثل iPhone 16 ، وهو ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، حيث سيكون لدى أولئك الذين يحبون لغة التصميم الحالية ما يتمسكون به.