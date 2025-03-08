شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمى للمرأة 2025.. كيف ترسل استيكرات وتمنيات يوم المرأة على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب في تهنئة أصدقائك أو النساء المميزات فى حياتك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن استيكرات واتساب طريقة رائعة لذلك، وإذا لم تكن تعرف كيف تنشئ أو تحمل استيكرات واتساب، فإليك الطريقة لتنزيلها وإرسالها.

كيفية تنزيل وإرسال استيكرات يوم المرأة على واتساب



يوفر واتساب يوفر حزم استيكرات مدمجة لكل مناسبة، وللحصول عليها في يوم المرأة العالمي اتبع الخطوات التالية:

افتح واتساب على هاتفك واضغط على أي محادثة ترغب في إرسال استيكر يوم المرأة إليها.



اضغط على أيقونة الاستيكر الموجودة في شريط المحادثة، ثم اضغط على أيقونة (+) في نهايته.



ستجد حزمة استيكرات باسم "Girl Power" تحت قسم "جميع الاستيكرات". اضغط على خيار التنزيل وسيتم إضافتها تلقائيًا إلى واتسابك.



إذا لم تتوفر هذه الحزمة لديك، قم بالتمرير لأسفل لاكتشاف المزيد من الاستيكرات، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى متجر Google Play أو App Store.

بعد ذلك، ابحث عن "استيكرات يوم المرأة" لواتساب.

ستظهر لك عدة تطبيقات؛ قم بتنزيل أحدها وتشغيله على هاتفك، ثم اضغط على خيار "إضافة إلى واتساب". وستصبح الاستيكرات متاحة في واتسابك.

كيفية إرسال صور GIF ليوم المرأة على واتساب



يمكنك أيضًا إرسال صور GIF خاصة بيوم المرأة على واتساب. لإرسال صور GIF المدمجة، اتبع الخطوات التالية:

افتح واتساب وانتقل إلى أي محادثة ترغب في إرسال GIF إليها.



اضغط على خيار الاستيكر، ثم اختر قسم "GIF".



ابحث عن صور GIF ليوم المرأة وأرسلها إلى جهات اتصالك.

