تكنولوجيا: Acer تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين اقتصاديين جدد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن عودتها إلى سوق الهواتف الذكية مع إطلاق هاتفين اقتصاديين جديدين، هما Acerpure Acerone Liquid S162E4 وS272E4.

ويستهدف الجهازان الفئة المبتدئة، حيث يعتمد أحدهما على معالج MediaTek قديم يعود إلى عام 2018. ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن أسعار الهواتف، فإن التوقعات تشير إلى أنها ستتراوح حول 100 دولار.

مواصفات Acer Liquid S162E4

يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة +HD، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ومن الجهة الخلفية، يضم الجهاز نظام كاميرا مزدوجًا، لكن الشركة كشفت فقط عن تفاصيل الكاميرا الأساسية، التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

في الداخل، يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio P35، مقترنًا بـ 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين الداخلي. كما يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويوفر دعمًا لنظام أندرويد 14 مباشرة من الصندوق، بالإضافة إلى فتحتين لشريحة Nano SIM ودعم راديو FM.



مواصفات Acer Liquid S272E4

أما الهاتف الثاني، فيأتي بشاشة LCD أكبر، بقياس 6.74 بوصة وبدقة +HD، إلى جانب كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل داخل نتوء على شكل قطرة ماء. وكما هو الحال مع الهاتف الأول، يضم الجهاز إعداد كاميرا مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 20 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G36، الذي تم الإعلان عنه قبل عامين، لكنه أقل قوة مقارنةً بـ P35 المستخدم في الهاتف الأول. كما يحتوي الجهاز على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

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