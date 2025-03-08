تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Pad 7 Max بشاشة OLED ضخمة 14 بوصة قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق أول جهاز لوحي بشاشة OLED، إذ كانت جميع أجهزتها اللوحية السابقة تعتمد على شاشات LCD. ومع ظهور تسريبات جديدة، يبدو أن الشركة تخطط لإحداث تغيير كبير في هذا المجال.

ووفقًا لتقرير جديد من الصين، تعمل شاومي على إطلاق جهاز لوحي جديد قريبًا، وربما يكون ذلك في الشهر المقبل. من المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة OLED ضخمة بحجم 14 بوصة، ليصبح منافسًا مباشرًا لسلسلة Galaxy Tab S Ultra من سامسونج.

ورغم عدم تأكيد الاسم الرسمي بعد، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الجهاز قد يحمل اسم Pad 7 Max، ليكون بذلك خليفةً مباشرًا لجهاز Pad 6 Max 14 الذي تم إطلاقه في عام 2023.

وإلى جانب Pad 7 Max، يبدو أن شاومي تطور جهازيْن لوحييْن آخرين. الأول سيكون جهازًا رائدًا مزودًا بمعالج Snapdragon 8 وشاشة OLED، ومن المحتمل أن يحمل اسم Pad 7S Pro أو Pad 7 Ultra.

أما الثاني، فسيكون جهازًا لوحيًا مخصصًا للألعاب من علامة Redmi، بحجم 8 بوصة، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400+.

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