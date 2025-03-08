تكنولوجيا: تسريب جديد يفيد بأن هاتف Google Pixel 9A يتخلى عن نتوء الكاميرا ويأتي بحواف سميكة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل التسريبات الكشف عن تفاصيل Google Pixel 9A، حيث ظهر الهاتف سابقًا بتصميم خلفي جديد يتميز بنتوء كاميرا أقل بروزًا.

لكن الآن، نشر المسرب الشهير Evan Blass على موقع X صورًا يُعتقد أنها مواد تسويقية رسمية من جوجل، تؤكد هذا التغيير الجذري في التصميم، مع الكشف أيضًا عن حواف سميكة مقارنةً بالأجيال السابقة من سلسلة Pixel.

تشير الصور المسربة إلى أن Pixel 9A سيصل بأربعة خيارات للألوان: الأسود، والأبيض، والمرجاني، والأرجواني. وبناءً على هذه التسريبات، يبدو أن الهاتف سيحتفظ بالحواف الجانبية المسطحة مثل Pixel 9.

لكن على عكس Pixel 9 و Pixel 8A، سيأتي Pixel 9A بدون بروز واضح للكاميرا، حيث ستندمج العدسات بالكامل داخل اللوحة الزجاجية الخلفية، مما يمنحه مظهرًا أكثر انسيابية.

أما بالنسبة لنظام الكاميرات، فمن المتوقع أن يستمر الهاتف في استخدام إعداد كاميرا ثنائي العدسة مشابه لما هو موجود في Pixel 8A، مع الحفاظ على نفس ترتيب العدسات في الخلف.

قد تكون هذه الخطوة استجابة لطلبات العديد من المستخدمين الذين يفضلون تصميمًا مسطحًا تمامًا دون بروز للكاميرات، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في سُمك الهاتف.

حتى الآن، لم يتضح بعد كيف سيؤثر هذا التعديل في تصميم الكاميرا على أبعاد الهاتف الإجمالية. لكن هناك احتمالًا قويًا بأن يأتي Pixel 9A بحجم أكبر قليلًا لاستيعاب أجهزة الكاميرا داخل الجسم بدلًا من بروزها كما كان الحال في الأجيال السابقة.

وبالاعتماد على الصور التي نشرها Blass، يبدو أن الهاتف أكثر سُمكًا من Pixel 8A، ولكن من الصعب التوصل إلى استنتاجات نهائية فقط من خلال الصور الترويجية.

من المتوقع أن يتم إطلاق Pixel 9A في 19 مارس، مما يعني أن الانتظار لن يكون طويلًا قبل الكشف الرسمي عن جميع التفاصيل والمواصفات الكاملة لهذا الهاتف.

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