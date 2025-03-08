تكنولوجيا: iPhone 17 Air قد يتفوق على Galaxy S25 Edge كأنحف هاتف ذكي في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق iPhone 17 Air لا يزال على بُعد أكثر من ستة أشهر، إلا أن التسريبات مستمرة في الكشف عن تفاصيل مثيرة حول هذا الجهاز المرتقب.

من المتوقع أن تعلن أبل عن iPhone 17 Air إلى جانب iPhone 17 و iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max، لكن التركيز الأكبر ينصبّ على الإصدار الجديد الذي سيحمل اسم Air لأول مرة في سلسلة آيفون.

وفقًا لأحدث المعلومات التي نشرها المسرب Ice Universe، سيأتي iPhone 17 Air بنفس أبعاد iPhone 17 Pro Max من حيث الارتفاع والعرض، حيث سيبلغ طوله 163 ملم وعرضه 77.6 ملم. وهذا يعني أن iPhone 17 Air سيكون مماثلًا لهذه الأبعاد تمامًا كما هو الحال مع iPhone 16 Pro Max الحالي.

لكن الميزة الأبرز في هذا الهاتف ستكون نحافته الفائقة. فبحسب التسريبات، سيأتي iPhone 17 Air بسُمك 5.5 ملم فقط، مقارنةً بـ 8.73 ملم في iPhone 17 Pro Max. هذا يعني أن الهاتف سيكون أنحف بنسبة 40٪ من إصدار Pro Max، مما يجعله أحد أنحف الهواتف الذكية في العالم.

ليس هذا فحسب، بل تشير التسريبات أيضًا إلى أن iPhone 17 Air سيتفوق على Samsung Galaxy S25 Edge في هذا الجانب، حيث سيكون أقل سُمكًا بمقدار 0.34 ملم، مما يمنحه لقب الهاتف الأكثر أناقة في السوق عند إطلاقه.

ومع مرور الوقت، قد تكشف أبل عن مزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف الفريد، الذي يبدو أنه سيحدث نقلة نوعية في تصميم آيفون.

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