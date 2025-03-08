تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن شحن سلكي أسرع لهاتف Motorola Razr 60 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الرائد القابل للطي من Motorola قد يشبه كثيرًا Razr 50 Ultra عند إطلاقه، حيث يبدو أن التصميم الخارجي لم يشهد تغييرات كبيرة. إذ تشير الصور المسربة إلى أنه سيحتفظ بالتصميم الثنائي الشاشة مع تغييرات طفيفة في اللون وربما دعم الجلد النباتي للحصول على ملمس مختلف.

ومع ذلك، قد تكمن التحسينات الأهم داخل الجهاز، حيث من المتوقع أن يحصل Razr 60 Ultra أو Razr Plus 2025 في السوق الأمريكية على ترقيات ملحوظة.

إحدى أبرز هذه الترقيات قد تكون سرعة الشحن السلكي، حيث تم رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C التنظيمية وهو يدعم شاحن TurboPower بقدرة 68 واط من موتورولا،. بالمقارنة، يدعم Razr 50 Ultra شحنًا سلكيًا يصل إلى 45 واط فقط، مما يجعل الإصدار الجديد أسرع في إعادة الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر Razr 60 Ultra أيضًا على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تحت رقم الطراز XT2551، حيث أكدت الشهادة أن الهاتف يأتي ببطاريتين داخليتين تحملان الرمزين RS13 و RS35، وهو أمر متوقع نظرًا لتصميم الهاتف القابل للطي.

ومع ذلك، لم تكشف التسريبات حتى الآن عن السعة الفعلية للبطارية أو ما إذا كان الهاتف سيتمكن من الاستفادة الكاملة من قدرة الشحن 68 واط.

أما من ناحية الاتصال، فقد أكدت شهادة FCC أن الهاتف سيدعم Wi-Fi 7، وشبكات 5G، وتقنية Bluetooth، وNFC، مما يجعله جاهزًا لأحدث تقنيات الاتصال. ومع استمرار تدفق التسريبات، من المتوقع أن تتضح المزيد من التفاصيل قريبًا حول الهاتف وإمكانياته الفعلية.

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