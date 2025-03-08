انت الان تتابع خبر تفاصيل عن هاتف آيفون القابل للطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد كانت هناك شائعات تدور على الإنترنت أخيرًا حول أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل.

باهظ الثمن

من المرجح أن يكون هاتف آيفون القابل للطي جهازًا باهظ الثمن. وتزعم التسريبات أن سعره سيكون أعلى من 2500 دولار، ما يجعله أغلى بكثير من منافسيه.

لكنه بحسب التسريبات أيضًا، سيكون مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي الحقيقي الذي لم تصل أبل بعد إليه حتى الآن.

على صعيد التصميم سوف يأتي هاتف آيفون القابل للطي مع Touch ID ونحافة فائقة وإطار من التيتانيوم.

وبسبب نحافته والقيود المفروضة على المساحة الداخلية قد يتخلى عن Face ID.

وتشير التوقعات إلى أنه "سيتمتع بشاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة وشاشة خارجية تقريبية مقاس 5.5 بوصة".

وبحسب ما ورد أيضًا، قد يتميز هاتف آيفون القابل للطي الجديد بإعداد كاميرا مزدوجة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة متوفرة في كل من الحالتين المطوية والمفتوحة.

تاريخ الإطلاق

يُقال أيضًا إن هاتف آيفون القابل للطي سيتميز بمفصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم، ما يجعله متينًا وجميلًا.

وفي الوقت نفسه، سيكون الغلاف من التيتانيوم لخفة الوزن والمتانة والشعور المتميز. على صعيد البطارية، سيكون له نفس خلايا البطارية عالية الكثافة مثل آيفون 17 Air فائق النحافة الذي تعمل عليه أبل الآن، ويُشاع أنه سيحل محل طراز Plus في سلسلة آيفون 17 القادمة.

وبحسب المحللين من المتوقع أن تكشف أبل عن المواصفات النهائية في الربع الثاني من هذا العام، مع بدء الإنتاج الرسمي في آخر عام 2026.

لذا نعم، لن يأتي قريبًا، وقد تضطر إلى الانتظار حتى أواخر العام القادم أو أوائل عام 2027.

كما يتوقع أن يتم إطلاقه بشكل حصري في البداية إلى حد ما، تمامًا مثل نظارات Apple Vision Pro.