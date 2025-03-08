شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يحصل على أكبر تحديث منذ سنوات يتضمن الذكاء الاصطناعى Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

يُطلق واتساب WhatsApp بانتظام ميزات جديدة لتطبيقات iOS وAndroid، من الرموز السرية للمحادثات المقفلة إلى مرشحات الدردشة ونصوص الرسائل الصوتية، نجد أيضا سمات الدردشة التي تجعل كل محادثة مختلفة إذا كنت تريد ذلك مع فقاعات الدردشة الملونة وخلفيات جديدة، وبناءً على أحدث تقرير من WABetaInfo، هناك تحديث ضخم من المقرر أن يأتي في وقت قريب يتضمن الذكاء الاصطناعى Meta AI.



تحديث واتساب

كيف سيبدو Meta AI على واتساب؟

وفقًا لتقرير WABetaInfo، تعمل Meta على واجهة أعيد تصميمها لتطبيقات WhatsApp للهاتف على Android وiOS والتي ستجعل التفاعل مع Meta AI أكثر سلاسة وبديهية، ويُقال إن هناك شريطًا قيد التطوير ينظم الأدوات للتفاعل مع المساعد الذكي.

لا تزال الميزة قيد التطوير لذا فهي غير متاحة بعد، على الرغم من أن WABetaInfo نشر بعض لقطات الشاشة لما يُتوقع أن تبدو عليه عند وصولها.

زر Meta AI على واتساب

بناءً على هذه اللقطات، سيكون هناك زر Meta AI عائم ستتمكن من الضغط عليه مع الاستمرار للانتقال إلى شاشة مخصصة دون الحاجة إلى فتح محادثة أولاً.

سيمنحك الاختصار طريقة أسرع للتفاعل مع روبوت الدردشة Meta AI باستخدام صوتك، ومن الواضح أنه سيستمع فقط عندما تكون الشاشة المخصصة مفتوحة لضمان عدم الاستماع في الخلفية.

كما أنه للشفافية، سيظهر مؤشر الخصوصية في شريط الحالة بجهازك عندما يستمع Meta AI ويتم التحكم في ذلك عبر نظام تشغيل هاتفك، لذلك لا يمكن لواتساب تغيير الطريقة التي يتصرف بها هذا المؤشر.

ستمكنك الميزة الجديدة أيضًا من إيقاف استماع Meta AI في أي وقت عن طريق الضغط فوق زر الميكروفون أو الكتابة في حقل النص.

