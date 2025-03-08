تكنولوجيا: هاتف Redmi Turbo 4 Pro قادم رسميًا في 2025 بمواصفات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق Redmi Turbo 4 حضورًا قويًا في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بنظام اندرويد، حيث كان أول جهاز يعمل بمعالج Dimensity 8400 من MediaTek.

أما الآن، فمن المتوقع أن يسير شقيقه المرتقب Turbo 4 Pro على نفس النهج، لكن هذه المرة كأول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 المخصص للأداء الفائق. وتشير أحدث التسريبات إلى إمكانية إطلاقه في أبريل 2025، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

يُقال إن Turbo 4 Pro يستهدف جمهورًا أصغر سنًا، مع تصميم محسّن وجودة بناء محدثة تواكب الأداء المتزايد. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، مقارنةً بـ 6000 مللي أمبير في الإصدار السابق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن عمر بطارية طويل.

من ناحية أخرى، يُشاع أن الهاتف سيحصل على شاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة، مما قد يجعله منافسًا قويًا لهاتف iQOO Neo 7 عند إطلاقه. كما تلمّح التسريبات إلى أن شاومي قد تطرح هاتف Civi 5 Pro في السوق الصينية بشاشة أصغر، لكنه سيحتوي على نفس المعالج من كوالكوم.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول إطلاق Turbo 4 Pro عالميًا. ومع ذلك، ظهر Turbo 4 سابقًا على أمازون باسم Poco X7 Pro بسعر يبدأ من 384.99 دولارًا، مما قد يشير إلى احتمال إطلاق Turbo 4 Pro تحت علامة Poco في الأسواق العالمية.

بجانب هذا الهاتف، يُتوقع أن تضم سلسلة Redmi لعام 2025 جهازًا آخر، وهو Redmi K80 Ultra، يليه لاحقًا خلفاء سلسلة K90، مما يعكس خطط شاومي لمواصلة المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية.

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