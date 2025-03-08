تكنولوجيا: LG تطلق شاشة UltraGear 4K جديدة بنظام WebOS لتجربة ألعاب متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG شاشة الألعاب الجديدة UltraGear 32G810SA بحجم 32 بوصة، لتكون خيارًا مثاليًا لمن لا يفضلون شاشات OLED.

وعلى غرار العديد من شاشات OLED الحديثة، يمكن لهذه الشاشة أن تعمل كبديل للتلفاز، وذلك بفضل نظام WebOS المدمج، الذي يوفر وصولًا مباشرًا إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك خدمات بث الألعاب والمحتوى الترفيهي.

تتميز شاشة UltraGear 32G810SA بلوحة IPS بحجم 31.5 بوصة، ودقة 4K (3840 × 2160 بكسل)، مما يضمن جودة صورة واضحة وحادة.

كذلك، تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، وزمن استجابة 1 مللي ثانية (GTG)، بالإضافة إلى التوافق مع تقنيات G-Sync من NVIDIA وFreeSync من AMD، مما يضمن تجربة لعب سلسة دون تمزق في الصورة.

علاوة على ذلك، تصل ذروة السطوع في هذه الشاشة إلى 400 شمعة/متر مربع، مع نسبة تباين 1000:1. أما من حيث التوصيلات، فتشمل الشاشة منافذ مثل Ethernet وUSB Type-C، مع دعم توصيل طاقة يصل إلى 65 واط.

رغم هذه المواصفات القوية، يبدو أن التسعير هو العنصر الأكثر إثارة للجدل. فعلى الموقع الرسمي لـ LG، يبلغ سعر الشاشة 1,299.99 دولارًا، دون أي خيار للطلب المباشر. ومع ذلك، عند التحقق من أمازون، يتوفر نفس الطراز بسعر 799.99 دولارًا فقط، ما يثير تساؤلات حول استراتيجية التسعير المعتمدة من الشركة.

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