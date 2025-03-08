شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Apple Notes الجديدة.. تجعل تدوين الملاحظات أسهل والان مع تفاصيل الخبر

يتيح نظام التشغيل iOS 18 من أبل ميزة جديدة مصممة لتقليل الكثير من العمل في تدوين الملاحظات، بفضل إضافة التسجيلات الصوتية، المدعومة بالنصوص والملخصات، حيث إن هذه الميزة تجعل استخدام تطبيق Apple Notes أسهل من أي وقت مضى، وذلك في التقاط الملاحظات على جهاز iPhone أو iPad والمزيد.

تعني التسجيلات الصوتية مع النصوص أن تطبيق Apple Notes يقوم بالتدوين نيابة عنك، حيث أصبح تطبيقًا متعدد الاستخدامات ومليئًا بالميزات.

استخدام ميزة Apple Notes الجديدة

- داخل الملاحظة، إذا ضغطت على زر المرفق في شريط الأدوات، فسترى خيارًا جديدًا "تسجيل الصوت".

- يوفر هذا طريقة ملائمة لبدء تسجيل اجتماع أو محاضرة.

- بمجرد اكتمال التسجيل، يتم تسجيله داخل ملاحظة إلى جانب نصوص أخرى وصور ورسومات ومحتوى آخر.

- في نظام التشغيل iOS 18، يمكن لتطبيق Apple Notes توفير نسخة من التسجيل تلقائيًا، حتى إجراء نسخ مباشر أثناء التسجيل.

- إذا كان لديك جهاز متوافق مع الذكاء الاصطناعي، فستحصل أيضًا على ملخص Apple Intelligence لمحتويات النسخة.