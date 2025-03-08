شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر التسريبات لهاتف Pixel 9a تكشف عن لون جديد وتصميم كاميرا مختلف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تكشف أحدث الصور المسربة عن بعض خيارات التصميم غير المتوقعة لهاتف Pixel 9a، حيث تُظهر الصور التسويقية التي نشرها المسرب الشهير Evan Blass على تويتر إصدارًا أرجوانيًا من Pixel 9a، في حين أن هذا ليس لونًا غير شائع لهاتف، فمن غير المعتاد أن تستخدم جوجل مثل هذا اللون لأحد هواتفها الذكية.



ألوان الهاتف الجديد

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه حتى لو لم يكن اللون الأرجواني هو اللون المفضل لدى العديد من معجبي جوجل، فهو خطوة كبيرة من الألوان السوداء والرمادية والأبيض.

وفقًا لتقرير سابق، تطلق جوجل على هذا اللون اسم "Iris"، وإلى جانب ثلاثة ألوان أخرى ستشكل التشكيلة الأولية من إصداراتPixel 9a.

يتعلق تغيير آخر مثير للاهتمام في التصميم بكاميرا الهاتف، حيث تُظهر الصور التي نشرها Blass لقطات مقربة من نتوء كاميرا Pixel 9a.



كاميرا هاتف جوجل الجديد

تتغلغل جزيرة كاميرا Pixel 9a بسلاسة في اللوحة الخلفية، وتشير الكاميرا الأقل بروزًا إلى أن جوجل وجدت طريقة لوضع مستشعر بدقة 48 ميجابكسل في جسم صغير إلى حد ما.

من المتوقع أن يتوفر Pixel 9a للطلب المسبق في 19 مارس، ويجب أن يصل إلى أرفف المتاجر في 26 مارس، وسيكون متاحًا بأربعة ألوان: Obsidian (أسود)، وPorcelain (أبيض)، وIris (لافندر/أرجواني)، وPeony (وردي).