شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Live Updates لخرائط جوجل تظهر لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سيتضمن Android 16 ميزة تسمى Live Updates والتي ستسمح بظهور الإشعارات على شاشة القفل وشريط الحالة والشاشة التي تعمل دائمًا ولوحة الإشعارات، وهذه إشعارات تُعلم المستخدمين بالتقدم المحرز في مهمة معينة، ومن بين ذلك أصدرت جوجل Android 16 Beta 2.1، وهو تحديث تدريجي يدعم ميزة Live Updates، ويبدو أن خرائط جوجل Google Maps سيكون أول تطبيق يدعم Live Updates.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن شريحة شريط حالة تحديثات Google Maps الحية خضراء، وتحتوي الشرائح على أيقونة Google Maps لذلك لن يكون هناك ارتباك حول التطبيق الذي تأتي منه بيانات Live Update هذه.



خرائط جوجل

وتتضمن المعلومات التي ستتمكن من رؤيتها بهذه الشريحة الوقت حتى المنعطف التالي، ووقت الوصول المتوقع، وربما بيانات أخرى منعطفًا تلو الآخر.

كما أنه نظرًا لوجود هذه الرقائق في شريط الحالة، فهي ليست كبيرة بما يكفي لاحتواء هذا القدر من المعلومات.

سيؤدي الضغط على إحدى الرقائق إلى تحويلها إلى لوحة تتيح لك عرض نفس المعلومات دون الحاجة إلى التمرير لأسفل من أعلى الشاشة.

تُظهِر المعلومات الموجودة على اللوحة المسافة التي تحتاج إلى قطعها حتى تصل إلى وجهتك، ومدى بُعد وجهتك، والوقت المقدر للوصول حتى المنعطف التالي، والوقت حتى المنعطف التالي.

وتتوفر هذه الميزة على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام التشغيل Android 16 Beta 2.1، بالإضافة إلى العمل مع خرائط جوجل، ستعرض لك التحديثات المباشرة تقدم عمليات تسليم الطعام القادمة من منصات توصيل معينة، ومدى بعد خدمة مشاركة الرحلات التي طلبتها، وتقدم عداد الوقت التنازلي، والنتائج المحدثة من أحداث رياضية معينة.