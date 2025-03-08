شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يرصد جسما غامضا يشبه الكوكب.. كتلته 13 ضعف المشترى والان مع تفاصيل الخبر

رصد الباحثون جسمًا معزولاً ذي كتلة كوكبية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائى (JWST)، وتوصل الفريق البحثي إلى أن هذا الجسم عبارة عن كوكب يحمل اسم SIMP 0136، والذى يقع على بعد حوالي 20 سنة ضوئية من الأرض، وقد جذب اهتمامًا كبيرًا بسبب طبيعته الغامضة، فهو يطفو بحرية بدون نجم أم ويمتلك خصائص تتوافق مع الكواكب والنجوم.

وتقدر كتلته بحوالي 13 ضعف كتلة المشتري، وتوصل الباحثون إلى أن كوكب SIMP 0136 إما سيكون كوكبًا مارقًا أو كتلة كوكيبة غير معروفة فهو عبارة عن جسم سماوي يتشكل مثل النجم .

وقد سمح مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) في تلسكوب جيمس ويب للفريق بالتقاط منحنيات ضوئية تفصيلية تحت الحمراء لهذه الكتلة المثيرة للجدل،

التركيب الجوي والتغيرات

وقد تم رصد الكتلة عبر طبقات متعددة داخل الغلاف الجوى كل منها يعرض خصائص مميزة، فقد عثر الباحثون على أطوال موجية واحدة إلى وجود سحب حديدية متقطعة على ارتفاعات منخفضة.

وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا فوس من كلية ترينيتي في دبلن إن هذا المستوى من التباين الطيفي لم يسبق أن لوحظ من قبل، ويعمل الفريق الآن على فك شفرة هذه الكتلة.