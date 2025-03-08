شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات عن حجم أيفون 17 Air وPro Max ما أوجه التشابه بينهما والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بعض التسريبات بشأن أبعاد طرازي iPhone 17 Air وPro Max، حيث تُظهر المواصفات المسربة أن iPhone 17 Air سيبدو وكأنه iPhone 17 Pro Max باستثناء مدى نحافة الهاتف.

ويُقال إن كلا الهاتفين سيكون لهما نفس الطول والعرض وحجم الشاشة وحتى سمك الإطار، وستكون هذه الصفات هي نفسها تمامًا مثل iPhone 16 Pro Max، لذا لا تتوقع أي تحسينات في هذا الصدد ، والفرق الوحيد هو سمك الهاتف، حيث يبلغ سمك iPhone 17 Pro Max 8.725 ملم، بينما يبلغ سمك iPhone 17 Air 5.5 ملم فقط.

وكانت هناك صورة مسربة مؤخرًا أظهرت نموذجًا وهميًا لجهاز iPhone 17 Air يبلغ سمكه 5.44 ملم ، لذا فإن الرقم 5.5 ملم يقع ضمن نطاق ما توقعناه.

المثير للاهتمام هو أن سمك iPhone 16 Pro Max يبلغ 8.25 ملم ، لذا فإن iPhone 17 Pro Max سيكون في الواقع أكثر سمكًا قليلاً من سابقه، وقد اختارت آبل هذا السمك لتلبية رغبة بعض المستخدمين الذين قد يريدون هاتف نحيف، فسيقع اختياره على iPhone 17 Air ، وهذا يسمح لجهاز iPhone 17 Pro Max بأن يكون مليئًا بأحدث الأجهزة دون الحاجة إلى القلق بشأن خسارة هيبة الهاتف الذكي الأنحف.

علاوة على ذلك، هناك تقرير جديد يدعي أن iPhone 17 Air سيحتوي على بطارية أكثر كثافة ، و إذا كان هذا صحيحًا، فإنه يخفف الكثير من المخاوف التي كانت لدي بشأن التطبيق العملي للهاتف ويجعله خيارًا عمليًا أكثر بكثير مما كنت أعتقد سابقًا ، مع بطارية أكثر كثافة سيكون iPhone 17 Air قادرًا على توفير الاستخدام الكافي طوال اليوم مع كونه أيضًا هاتفًا نحيفًا للغاية لا يتنازل إلا عن إعداد الكاميرا.

وإذا اعتمد iPhone 17 Pro Max تقنية البطارية هذه أيضًا، فقد يكون لدينا أخيرًا هاتف رائد يتجاوز التوقعات الحالية لعمر البطارية.