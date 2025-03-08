شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أندرويد تحصل على أدوات قفل الشاشة هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن وصول أدوات قفل الشاشة إلى هواتف أندرويد 16 في وقت لاحق من هذا العام، وكانت أدوات القفل متاحة على شاشة قفل جهاز Pixel Tablet منذ العام الماضي، لكن جوجل تعمل الآن على جلبها إلى الهواتف وعدد من الأجهزة اللوحية.

ستدعم جميع الأدوات الذكية شاشة القفل افتراضيًا، وستظل بعض إجراءات الأدوات الذكية مثل تشغيل تطبيق تتطلب منك المصادقة باستخدام بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي أو فتح القفل بالوجه قبل أن تعمل.

وقد تم الإعلان عن التغيير القادم على مدونة Android Developers Blog ، حيث أكدت الشركة أن أدوات قفل الشاشة ستتم إضافتها إلى مشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) في التحديث الربع سنوي الأول بعد إصدار Android 16، والمقرر إصداره في أواخر الصيف ، ولا يزال Android 16 نفسه في مرحلة تجريبية ، ومن المقرر إصداره في يونيو.

في حين أن أدوات شاشة القفل للهواتف لم يتم تمكينها بعد في أحدث إصدار تجريبي من Android 16، تمكن Mishaal Rahman من Android Authority من تنشيط الوظيفة مبكرًا، ووجد أنه بينما يمكن لمستخدمي Pixel Tablet الوصول إلى أدوات شاشة القفل عن طريق التمرير لليمين من الشاشة الرئيسية، فإن التنفيذ الحالي للهواتف متاح فقط من خلال وضع شاشة التوقف في Android، والذي يتطلب شحن الهاتف أو توصيله.

ومع ذلك، تشير جوجل في منشورها على المدونة إلى أن آلية تشغيل واجهة الأدوات قابلة للتخصيص من قبل مصنعي الأجهزة، لذلك قد نرى طرقًا مختلفة بمجرد وصول التحديث.

الفرق الآخر بين تطبيق Pixel Tablet وبرنامج Pixel 2 Tablet هو حجم الشاشة ، فبدلاً من شبكة مكونة من صفين من الأدوات، يعرض مقطع فيديو أدوات مكدسة رأسياً، مع مساحة لاثنتين فقط على الشاشة في وقت واحد، لذا سيتعين عليك التمرير عبر الشاشات للوصول إليها جميعها.