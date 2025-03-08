شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلى صيامك.. ألعاب Jackbox قادمة إلى أجهزة التليفزيون الذكية والان مع تفاصيل الخبر

ستتوفر ألعاب Jackbox على أجهزة التلفزيون الذكية كجزء من خدمة البث السحابي الجديدة، حيث تهدف Jackbox إلى إطلاق نسخة تجريبية من الخدمة على "منصة أو منصتين للتلفزيون الذكي في ربيع عام 2025".

ويتم تقديم ألعاب Jackbox في حزم تسمى "Party Packs" والتي يمكنك لعبها على منصات مثل وحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وقد يسهل تطبيق التلفزيون الذكي الجديد هذا الدخول إلى لعبة Jackbox، حيث لن تحتاج إلى تشغيل الألعاب من جهاز مثل وحدة التحكم في الألعاب.

فى البداية، لن تقدم خدمة Jackbox هذه سوى "مجموعة صغيرة" من الألعاب "المدعومة بالإعلانات" مجانًا ، ولكن في المستقبل تخطط Jackbox "لتقديم كتالوج الألعاب بالكامل مقابل رسوم اشتراك" ، ويمكنك بالفعل الاشتراك في قناة Jackbox Games على خدمة الألعاب السحابية Luna من Amazon مقابل 4.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى كتالوج Jackbox.

تعتمد خدمة Jackbox على تقنية AWS GameLift Streams الجديدة من Amazon والتي تتيح للشركات بناء تطبيقات وتجارب الألعاب السحابية الخاصة بها.