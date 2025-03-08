شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من ارتفاع غير مسبوق في موجات الحر البحرية.. تهدد الحياة المائية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن رصد زيادة حادة في موجات الحرارة البحرية، ما أدى إلى تعطيل الحياة المائية في المحيط وأثر سلبيًا على حالات الطقس.

وقال: لوحظت زيادة في موجات الحر البحرية في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى عواقب وخيمة على النظم البيئية المحيطية والمجتمعات الساحلية.

وتشير التقارير إلى أن مناطق معينة في محيطات العالم كانت تشهد فترات طويلة من درجات الحرارة الأعلى من المتوسط ​​بمعدل غير مسبوق، وقد أدى استمرار هذه الظروف إلى تعطيل الحياة البحرية، وتكثيف العواصف، وتعريض السكان الساحليين للخطر، وأثار الباحثون مخاوف بشأن التأثير الطويل الأجل، مؤكدين على صعوبة التعافي في المناطق المتضررة مع تزايد تكرار هذه الأحداث.

ارتفاع مثير للقلق في موجات الحر البحرية

وبحسب دراسة نشرت في مجلة Nature Climate Change، فإن وتيرة موجات الحر البحرية في الفترة 2023-2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 240% عن أي فترة موثقة سابقا.

وأكد علماء من مؤسسات في أستراليا والمملكة المتحدة أن هذه الارتفاعات المطولة في درجات الحرارة تساهم في زيادة التبخر، مما يغذي الأحداث الجوية غير المستقرة، وقد ارتبط الإعصار جابرييل الذي ضرب نيوزيلندا في عام 2023 وأسفر عن 11 حالة وفاة، بارتفاع درجات حرارة المحيطات.

تأثيرات مدمرة على الحياة البحرية

وبحسب التقارير، أدت موجات الحر البحرية إلى اضطرابات في حركة وبقاء الأنواع البحرية ، وأجبرت درجات الحرارة المرتفعة الحيتان والدلافين على الاقتراب من الشاطئ أثناء ملاحقة فرائسها، مما أدى إلى زيادة حالات جنوحها.

كما عانت الأنواع غير القادرة على الهجرة إلى المياه الباردة، مثل بلح البحر من نفوق جماعي، كما تأثرت الشعاب المرجانية بشدة، حيث أدى التبييض والتدهور إلى تهديد النظم البيئية بأكملها والحياة البحرية التي تعتمد عليها.

نداء عاجل للتحرك من أجل المناخ

وقد أشار العلماء إلى أنه في حين أن جهود الحفاظ على البيئة قد تخفف بعض الأضرار، فإن الحل الأساسي يكمن في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ، وفي غياب إجراءات حاسمة، فإن استمرار موجات الحر البحرية سوف يستمر في تغيير البيئات المحيطية، وتكثيف العواصف، وتعريض التنوع البيولوجي البحري للخطر.