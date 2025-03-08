شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة لتحسين مراقبة حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

تسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا خلال شهر يناير في دمار واسع النطاق، ولتحسين مراقبة حرائق الغابات والاستجابة لها، نشرت وكالة ناسا أداة علمية جديدة قادرة على التقاط صور حرارية بالأشعة تحت الحمراء عالية الدقة.



جهاز ناسا

وتم اختبار جهاز تتبع الطيف بالأشعة تحت الحمراء للحرائق المضغوط (c-FIRST) على متن طائرة B200 King Air التابعة لوكالة ناسا فوق المناطق المتضررة من الحرائق في باسيفيك باليساديس وألتادينا ، وتم تقييم الأداة، التي تم تطويرها للمهام القائمة على الأقمار الصناعية، لقدرتها على توفير بيانات في الوقت الفعلي عن الحرائق النشطة والمشتعلة.

ويهدف العلماء إلى استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز فهم سلوك حرائق الغابات وتحسين استراتيجيات احتواء هذه الكوارث الطارئة.

تحسين الكشف عن الحرائق وجمع البيانات

وبحسب التقارير ، تم تطوير أداة c-FIRST وإدارتها بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا ( JPL )، بدعم من مكتب تكنولوجيا علوم الأرض التابع لوكالة ناسا.

يسمح التصميم المدمج بنشرها على منصات محمولة جواً، ومحاكاة مهام الأقمار الصناعية مع توفير ملاحظات شبه فورية، و يلتقط النظام مجموعة واسعة من خصائص النار، بما في ذلك الاختلافات في درجات الحرارة عبر مناطق كبيرة.

على عكس أنظمة التصوير بالأشعة تحت الحمراء السابقة، يمكن لـ c-FIRST اكتشاف درجات حرارة عالية للغاية تتجاوز 1000 درجة فهرنهايت (550 درجة مئوية) بوضوح محسن.

وفى بيان ، أشار ساراث جونابالا، الباحث الرئيسي في مشروع c-FIRST في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، إلى أن أدوات مراقبة الحرائق الحالية لا تلتقط بشكل كامل سمات الحرائق في جميع أنحاء نظام الأرض، وأوضح أن القيود المفروضة على تقنيات التصوير السابقة أدت إلى فجوات في البيانات المتعلقة بتواتر حرائق الغابات وحجمها وشدتها.

الفوائد المحتملة لإدارة الحرائق

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يوفر جهاز c-FIRST رؤى بالغة الأهمية لوكالات مكافحة الحرائق من خلال تحديد الحرائق المشتعلة التي قد تشتعل مرة أخرى في ظل ظروف الرياح المتغيرة ، وفي تقرير، ذكر جونابالا أن قدرة الجهاز على التمييز بين مثل هذه الحرائق في الوقت الفعلي تقريبًا يمكن أن تدعم جهود إدارة حرائق الغابات بشكل أكثر فعالية.

وصرح كيه سي سوجان، مهندس العمليات في طائرة B200 King Air، أن خصائص طيران الطائرة تجعلها مثالية لاختبار الجهاز ، ومن المتوقع أن يتم دمج c-FIRST في مهام الأقمار الصناعية المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تحسين قدرات مراقبة حرائق الغابات العالمية.