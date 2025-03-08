شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا داعي للقلق.. هاتف iPhone 17 Air سيأتي ببطارية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير عديدة بأن هاتف آبل القادم iPhone 17 Air قد يكون رفيعًا بشكل ملحوظ، حيث يبلغ سمكه حوالي 5.44 ملم وفقًا لأحدث التسريبات، ما أثار جدلاً واسعًا حول عمر البطارية في ضوء تساؤلات عن كيف يمكن لجهاز رفيع بهذا الحجم أن يستوعب بطارية قادرة على توفير عمر افتراضي جيد.

وأثار ذلك مخاوف الكثير من المستخدمين بشأن عمر البطارية المتضرر بسبب قيود الحجم .

هاتف iPhone 17 Air القادم يأتي بمزايا استثنائية

في حين يشير محلل الصناعة مينج تشي كو إلى أن هاتف iPhone 17 Air الذي يشاع عنه سيستخدم خلايا بطارية عالية الكثافة، وهي تقنية متوقعة أيضًا لجهاز Apple القابل للطي في المستقبل، حيث يهدف هذا التطور إلى تعظيم كفاءة الطاقة داخل عامل الشكل فائق النحافة للجهاز.

وقد تم تصميم خلايا البطارية عالية الكثافة لتخزين المزيد من الطاقة داخل نفس المساحة المادية مقارنة بتقنية البطاريات القياسية، حيث يتم تحقيق كثافة الطاقة المتزايدة هذه من خلال التطورات الحديثة في المواد وبناء الخلايا، مما يسمح بتركيز أكبر لمكونات تخزين الطاقة.

و سيصبح هذا الابتكار بالغ الأهمية للأجهزة حيث تكون المساحة محدودة، مما يتيح سعة بطارية أكبر دون زيادة الأبعاد الإجمالية للجهاز.

وقد عكف المصنعون باستمرار على تعزيز كثافة البطاريات لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة للأجهزة الحديثة، وقد تقدمت تكنولوجيا البطاريات من خلال تركيبات كيميائية وتصميمات هيكلية مختلفة، حيث ساهم كل منها في تحسينات تدريجية في تخزين الطاقة.

ويمثل التحول إلى الخلايا عالية الكثافة تقدمًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للإلكترونيات المحمولة.

وبعيدًا عن البطارية، فإن إمكانات iPhone 17 Air لإطالة عمر البطارية مدعومة بعوامل أخرى، ومن المتوقع أن يؤدي تضمين مودم C1 الموفر للطاقة من Apple إلى تقليل استهلاك الطاقة أثناء العمليات الخلوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود كاميرا Ultra Wide يحرر المساحة الداخلية، مما يسمح بوحدة بطارية أكبر.

وتشير هذه العناصر مجتمعة إلى أن Apple تستخدم استراتيجية شاملة لتحسين أداء البطارية في أنحف طراز iPhone لديها.