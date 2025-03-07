تكنولوجيا: Dell تكشف عن 5 شاشات من سلسلة Pro Plus الجديدة بتنوع في الأحجام والمميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dell عن خمسة طرازات من الشاشات تتراوح أحجامها بين 27 و75 بوصة، مع ميزات مبتكرة تشمل تقنية IPS عالية الدقة، منافذ USB-C متعددة الوظائف، ودعم اللمس في بعض الإصدارات. فيما يلي نظرة شاملة على هذه الشاشات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العملي.

Dell Pro 27 Plus: شاشة 4K مدمجة بمحور USB-C

أولى هذه الشاشات هي Dell Pro 27 Plus، التي أُطلقت في 28 يناير 2025، بمقاس 27 بوصة ولوحة IPS بدقة 4K (3840 × 2160 بكسل). تتميز بمعدل تحديث 100 هرتز، وسطوع 350 شمعة/متر مربع، وتغطية 99% من نطاق ألوان sRGB، مع نسبة تباين 1500:1. تشمل منافذها منفذ USB-C بقدرة 90 واط لشحن الأجهزة، إلى جانب HDMI 2.1 وDisplayPort 1.4، مما يجعلها مركزًا فعالًا لتوصيل الأجهزة الخارجية. بسعر يبدأ من 499.99 دولار أمريكي، تستهدف هذه الشاشة المستخدمين الباحثين عن حل مدمج وعالي الأداء.

Dell Pro 32 Plus (P3225QE): قوة 4K بمقاس أكبر

في 5 مارس 2025، كشفت Dell عن شاشة Pro 32 Plus (P3225QE)، التي ترتكز على لوحة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث 100 هرتز. تتشابه مواصفاتها مع شقيقتها 27 بوصة من حيث السطوع (350 شمعة) وتغطية الألوان (99% sRGB)، لكنها تضيف منافذ إضافية مثل ثلاثة منافذ USB-A ومنفذ LAN للاتصال السلكي. يبلغ سعرها 599.99 دولار أمريكي، مما يجعلها خيارًا تنافسيًا في فئتها، مع تركيز على تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل المتوسطة الحجم.

Dell Pro 34 Plus: شاشة فائقة العرض بتقنية متطورة

في نفس اليوم، 5 مارس 2025، قدمت Dell شاشة Pro 34 Plus، وهي شاشة منحنية فائقة العرض بمقاس 34.14 بوصة ودقة WQHD (3440 × 1440 بكسل). تعتمد على لوحة IPS بمعدل تحديث 100 هرتز، وتغطية 99% من sRGB، ونسبة تباين 3000:1 بفضل تقنية VA المدمجة. تشمل منافذ USB-C بقدرة 90 واط، ومكبرات صوت بقوة 5 واط، مما يجعلها مثالية لتعدد المهام. لم يُحدد سعرها بدقة في التقرير، لكن من المتوقع أن تكون في نطاق 600-700 دولار أمريكي بناءً على مواصفاتها المتقدمة.

Dell Pro 75 (P7525QT): شاشة عملاقة بدقة 4K مع دعم اللمس

في 6 مارس 2025، أطلقت Dell شاشة Pro 75 (P7525QT)، وهي شاشة عملاقة بمقاس 75 بوصة بدقة 4K، مصممة للشركات مع دعم اللمس متعدد النقاط (20 نقطة) وإدخال القلم الإلكتروني. تتميز بلوحة IPS بمعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 400 شمعة، ومكبرات صوت بقوة 20 واط، مع منفذ USB-C وإدارة كابلات محسّنة. بسعر 2499.99 دولار أمريكي، تستهدف هذه الشاشة قاعات الاجتماعات والمكاتب التي تحتاج إلى حلول تفاعلية متكاملة.

Dell 27 Plus (S2725QC): خيار اقتصادي بدقة 4K

أخيرًا، في 6 مارس 2025، كشفت Dell عن شاشة 27 Plus (S2725QC)، وهي شاشة 27 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز مع دعم AMD FreeSync Premium. توفر تغطية 99% من sRGB، وسطوع 350 شمعة، ونسبة تباين 1500:1، مع منفذ USB-C بقدرة 65 واط. بسعر 349.99 دولار أمريكي، تُعد هذه الشاشة خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء عالٍ بتكلفة منخفضة، مع ميزة ComfortView Plus لتقليل الضوء الأزرق.

تشترك جميع الطرازات في تقنية IPS لجودة عرض متميزة، مع تحسينات مثل منافذ USB-C متعددة الوظائف وخيارات اللمس في الطراز الأكبر. من المتوقع أن تكون متاحة عالميًا خلال الربع الثاني من 2025، مع التركيز على تعزيز تجربة العمل عبر تصميمات مريحة وأداء موثوق.