شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة من الذكاء الاصطناعي قادرة على صنع الأفلام وتنظيم المشاهد بالترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Intangible، المدعومة الآن بتمويل أولي بقيمة 4 ملايين دولار، أداة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء مفاهيم عالمية ثلاثية الأبعاد مع مطالبات نصية لمساعدة المحترفين الإبداعيين عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

تتمثل مهمة الشركة في جعل العملية الإبداعية في متناول الجميع، بما في ذلك المهنيين مثل صناع الأفلام ومصممي الألعاب ومنظمي الفعاليات ووكالات التسويق، بالإضافة إلى المستخدمين العاديين الذين يتطلعون إلى تصور المفاهيم.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين العاديين إنشاء تصميمات منزلية ومشاريع فنية صغيرة باستخدام الأداة.

من خلال جمع التبرعات الجديد، تخطط Intangible لإطلاق استوديو ثلاثي الأبعاد على الويب بدون أكواد في يونيو.

يتولى تشارلز ميجوس، المصمم الرئيسي السابق لتطبيقات iPad قيادة Intangible، حيث توصل ميجوس إلى الفكرة بعد العمل في Unity، وهي منصة يستخدمها ملايين مطوري الألعاب، فقد أراد إنشاء أداة لجميع المبدعين تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال ميجوس لموقع TechCrunch: "إن Unity Editor أداة مذهلة، لكن الأشخاص الذين يتخذون القرارات الإبداعية لا يستخدمون هذه الأداة".

وأضاف: "مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أدركت أنه سيكون من الممكن تمامًا جعل الصور ثلاثية الأبعاد في متناول الأشخاص الذين لا يستطيعون الآن، وتعبئتها بطريقة حيث تم تصميم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوات إنشاء الصور ثلاثية الأبعاد للمبدعين المحترفين".

تم تصميم منتج Intangible لتسهيل على المستخدمين الغوص في إنشاء الصور ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى تعلم الترميز المعقد، حيث يمكن للمستخدمين استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء عالم ثلاثي الأبعاد شامل، وتصميم مدينة أو منظر طبيعي من الصفر.

وبدءًا من محرر قماش ثلاثي الأبعاد، يمكن للمستخدمين سحب وإفلات العناصر بسهولة من مكتبة تضم حوالي 6000 أصل ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الأشخاص في أوضاع مختلفة (مثل المشي أو الجري أو الجلوس)، والأشجار والطرق والمركبات والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصانعي الأفلام أيضًا التلاعب بزوايا الكاميرا وتنظيم المشاهد بالترتيب.

بعد مرحلة التصميم الأولية، يمكن للمستخدمين التبديل إلى "وضع التصور"، والذي يستخدم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي لتقديم المشهد بشكل أكثر وضوحًا.

ويستفيد Intangible من DeepSeek وLlama وStable Diffusion، من بين أمور أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع Intangible بقدرة تعاونية، حيث يمكن للفرق مشاركة الروابط إلى مشاريعهم المستندة إلى الويب والعمل معًا في الوقت الفعلي، وجمع الملاحظات وإجراء التعديلات أثناء التنقل.

وتبين أن Intangible في مرحلة تجريبية مغلقة حاليًا، ويمكن للمستخدمين التقدم للحصول على الوصول المبكر.

وتفيد الشركة أنها جذبت بالفعل اهتمام "المئات" من المبدعين، بما في ذلك استوديوهات الأفلام والألعاب الكبرى.

في يونيو، سيتم إطلاق Intangible رسميًا، حيث تقدم خيارين للاشتراك المجاني والمدفوع، يتراوحان من 15 إلى 50 دولارًا شهريًا.

سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار شراء أرصدة إضافية لإنشاء الصور والفيديو.