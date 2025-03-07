تكنولوجيا: Dell تطلق شاشة Pro 14 Plus المحمولة بدعم الوضعين الأفقي والعمودي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell عن شاشة محمولة جديدة باسم Dell Pro 14 Plus Portable Monitor (P1425)، والتي تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية أثناء التنقل. وتتميز الشاشة بقدرتها على العمل في كلا الوضعين الأفقي والعمودي، مما يجعلها مثاليه للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مرونة في عرض المحتوى، سواء للعمل على مستندات طويلة أو شاشات متعددة.

تأتي الشاشة بحجم 14 بوصة مع لوحة IPS بدقة 1920 × 1200 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 60 هرتز، وزاوية رؤية تصل إلى 178 درجة. تدعم تغطية ألوان sRGB بنسبة 100%، وتعرض أكثر من 16 مليون لون، مع مضاد للانعكاس لتحسين الرؤية في الإضاءة الساطعة. يبلغ الحد الأقصى للسطوع حوالي 300 شمعة، مع استهلاك طاقة أقصى يصل إلى 7 واط فقط، مما يجعلها موفرة للطاقة.

تشمل المزايا العملية منفذي USB-C على الجانبين يدعمان DisplayPort 1.2 Alt Mode وتوصيل الطاقة بقدرة 65 واط ، مما يتيح الاستخدام المرن دون تشابك الأسلاك، سواء في الوضع الأفقي أو العمودي. يمكن ضبط الحامل بزوايا تتراوح بين 10 و90 درجة في الوضع الأفقي، وحتى 16.5 درجة في الوضع العمودي، مع توافق مع معيار VESA للتثبيت. تزن الشاشة 570 غرامًا (1.25 رطل)، وهي مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بتصميم أنيق بلون فضي معدني.

تتيح Dell أيضًا تطبيق Dell Display and Peripheral Manager لإعدادات مخصصة، مثل ضبط السطوع والتباين تلقائيًا أو تقسيم الشاشة لتعدد المهام. ستكون الشاشة متاحة عالميًا بسعر 299.99 دولار أمريكي، على الرغم من أن قائمة على موقع Dell الأمريكي أشارت إلى سعر 329.99 دولار أمريكي.

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