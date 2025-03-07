شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة برازيلية تمنح أبل 90 يومًا للسماح بالتحميل الجانبي على iOS.. يعنى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قضت المحكمة البرازيلية بأن لدى شركة أبل 90 يومًا للسماح بالتحميل الجانبي على iOS لمستخدمي iPhone في البرازيل، وذلك بعد أن أجبر الاتحاد الأوروبي شركة أبل على تنفيذ تغييرات كبيرة على كيفية عمل iOS ومتجر التطبيقات للمستخدمين الأوروبيين.

ماذا يعنى القرار بالتحميل الجانبي لمستخدمي iOS في البرازيل؟

يشير مصطلح التحميل الجانبي إلى عملية تحميل التطبيقات على جهاز من مصدر غير متجر التطبيقات الرسمي، حيث إن النظام البيئي المغلق لشركة أبل يمنع ذلك تقليديًا لصالح ضرورة تنزيل جميع التطبيقات من متجر التطبيقات، وبفضل ميزة التحميل الجانبي لنظام iOS، تسمح أبل الآن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، وتأتي التطبيقات التي يتم تحميلها جانبيًا من متاجر تطبيقات مستقلة أو كتنزيلات مباشرة من المطورين، وهو ما قد يجنب أنظمة الدفع داخل التطبيق من أبل.

تفاصيل حكم المحكمة البرازيلية بشأن قضية أبل

ذكرت صحيفة Valor Econômico البرازيلية، أن قاضٍ فيدرالي في البرازيل حكم بأن Apple ستضطر إلى فتح نظام iOS البيئي لتطبيقات الطرف الثالث في البرازيل تمامًا كما فعلت الشركة في الاتحاد الأوروبي، حيث يرى القاضي أن "القيود" التي فرضتها الشركة على المطورين قد تعرض دخول منافسين جدد في القطاع للخطر.

وكانت في نوفمبر 2024، حكمت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية "Cade" بأن أبل لم تعد قادرة على منع المطورين من بيع المحتوى وتوزيع التطبيقات خارج متجر التطبيقات في البرازيل، وكان لدى الشركة 20 يومًا للامتثال لقانون مكافحة الاحتكار البرازيلي، وإلا فسيتم تغريمها بأكثر من 40 ألف دولار يوميًا، واستأنفت شركة أبل القرار وحكم القاضي، ما منح الشركة مزيدًا من الوقت لمناقشة القضية.

في ذلك الوقت، قالت أبل إن طلب تنفيذ التغييرات على متجر التطبيقات ليس عاجلاً وأنه سيؤثر أيضًا على أعمال الشركة، وفي الشهر الماضي، كان على أبل أن تواجه جلسة استماع عامة في البرازيل بشأن القضية.

لكن الآن أمر القاضي بابلو زونيجا بأن أبل ستضطر إلى تنفيذ التغييرات المطلوبة في البرازيل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويذكر القاضي أنه على الرغم من ادعاءات أبل، فإن الشركة "امتثلت بالفعل لالتزامات مماثلة في دول أخرى، دون إثبات تأثير كبير أو ضرر لا يمكن إصلاحه لنموذج أعمالها".

بدأ التحقيق في مكافحة الاحتكار ضد أبل بعد أن اتهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في أمريكا اللاتينية Mercado Libre شركة أبل بإجبار المطورين الذين يقدمون سلعًا أو خدمات رقمية في تطبيقاتهم على استخدام نظام الدفع الخاص بشركة أبل.

كما تقدمت شركات أخرى مثل Match، التي تمتلك Tinder، وEpic Games بشكاوى ضد Apple لدى الهيئة التنظيمية البرازيلية.

وقال متحدث باسم أبل لصحيفة Valor Econômico إن الشركة "تؤمن بالأسواق النابضة بالحياة والتنافسية" وأنها "تواجه منافسة في جميع القطاعات والولايات القضائية" حيث تعمل الشركة، مما يعزز التزامها تجاه مستخدميها، وتعتقد Apple أن التغييرات "ستضر بخصوصية وأمان" مستخدمي iOS وتقول إنها ستستأنف القرار.