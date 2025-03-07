شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Reddit تكشف ما إذا كانت منشوراتك تنتهك القواعد وتحذرك والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع Reddit مجموعة من الميزات الجديدة التي تغير طريقة تفاعل المستخدمين مع المنصة، ولعل أحد هذه الميزات هي أداة صغيرة تتعامل تلقائيًا مع منشورك أثناء قيامك بإنشائه وتحدد ما إذا كنت تنتهك أي قواعد من قواعد المنصة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، إذا تبين أنك ربما تنتهك قاعدة ما، فسيبلغك بذلك، سيظهر إشعار على اليمين والضغط عليه سيظهر للمستخدم القاعدة التي قد يكون على وشك انتهاكها.

يبدو هذا مفيدًا جدًا لأن الكثير من المستخدمين لا ينظرون إلى إرشادات المجتمع قبل نشر شيء ما، ويؤدي هذا إلى اضطرار المشرفين على subreddit إلى البحث في مئات المنشورات الجديدة لإزالة المنشورات التي لا تنتمي إليها، لذا فإن هذه الأداة تجعل عمل المشرفين أبسط كثيرًا.

أما الجانب السلبي الوحيد هو أن هذه الميزة قد يتم أخذها إلى أقصى حد في المستقبل، حيث ستجعل هذه الأداة إسكات الآراء المعارضة أسهل كثيرًا، خاصةً إذا كانت تسمح بإزالة المنشور تلقائيًا في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف Reddit أيضًا مجموعة من الميزات المفيدة لتعزيز التفاعل مع المنتديات الفرعية المختلفة عبر المنصات.

تتيح إحدى الأدوات الجديدة استعادة المنشور المحذوف ونشره على منتديات فرعية أخرى، لذا إذا انتهى بك الأمر إلى حذف منشورك بواسطة المشرفين، فلن تضطر إلى كتابته بالكامل مرة أخرى.

سيعرض Reddit أيضًا المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الحساب قبل النشر في منتديات فرعية معينة، كما أنه في كثير من الأحيان، تتم إزالة التعليق أو المنشور تلقائيًا لأن الحساب الذي أنشأه ليس قديمًا بما يكفي أو لم يشارك في المنتديات الفرعية من قبل.

إذا كان بإمكان المستخدمين رؤية هذه المتطلبات بسهولة قبل النشر، فيمكنهم تجنب نشر منشور مفصل فقط ليتم إزالته في أقل من دقيقة.

ويمكن لـ Reddit الآن أن يعرض لك المنتديات الفرعية ذات الصلة بالمنشور الذي تقوم بإنشائه، وسيسمح لك هذا أحيانًا بالعثور على منتديات فرعية أكثر صلة يمكنك النشر عليها بدلاً من ذلك.