تكنولوجيا: Dell تعلن عن أداة DDPM الحل الذكي والشامل لإدارة بيئات العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell خلال معرض MMWC 2025 عن أداة إدارة الأجهزة الشاملة الأولى من نوعها، والتي أطلقت عليها اسم Dell Display and Peripheral Manager (DDPM). تُعد هذه الأداة، الحل الأول في الصناعة الذي يتيح إدارة وتخصيص مجموعة واسعة من ملحقات الحواسيب الشخصية من Dell، بما في ذلك الشاشات، وأجهزة الإرساء الذكية (smart docks)، ولوحات المفاتيح، والفأرات، وكاميرات الويب، وسماعات الرأس، وغيرها، من خلال تطبيق واحد موحد. تهدف الأداة إلى تعزيز الإنتاجية للمستخدمين النهائيين وتوفير مرونة وتحكم متقدمين لفرق تكنولوجيا المعلومات في الشركات.

تتميز DDPM بواجهة سهلة الاستخدام مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل ميزات مثل “Easy Arrange” و”Easy Arrange Memory” لتحسين تعدد المهام عبر الشاشات، وإطار كاميرا ويب ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المكالمات المرئية، وأدوات تحكم تفاعلية للتعاون عبر تطبيقات مثل Zoom وMicrosoft Teams، بالإضافة إلى إعدادات صوتية قابلة للتخصيص. وفقًا لتحليل داخلي من Dell، تُعد هذه الأداة الوحيدة القادرة على إدارة هذا التنوع الكبير من الملحقات، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات التي تسعى لتعزيز عائد الاستثمار في إدارة الأجهزة.

لم يُحدد المصدر سعرًا محددًا لأداة DDPM، لكن من المتوقع أن تكون متاحة كجزء من حزمة برمجيات Dell المجانية للمستخدمين أو عبر اشتراكات مخصصة للشركات، على غرار نماذج دعم Dell الأخرى مثل SupportAssist. تُظهر هذه الخطوة التزام Dell بتطوير حلول مبتكرة تدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة بيئات العمل، مما قد يضع معيارًا جديدًا في إدارة الأجهزة المكتبية. يُتاح التطبيق للتنزيل عبر موقع Dell الرسمي، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل المزيد من الأجهزة والميزات في التحديثات المستقبلية.

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