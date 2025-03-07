شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكائه زي البشر.. OpenAI تبني إصدار جديد من ChatGPT شبيه للإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت شركة OpenAI، مالكة روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، نموذج جديد قيمته تصل إلى 20 ألف دولار شهريا، نظرًا لقدراته الخاصة في التفكير الذى يضاهى التفكير البشري، حيث يأتي هذا النموذج مزودًا بنفس الخواص في دماغ الانسان.

وتصميم وكيل الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بمفرده، لذلك يمكنه الاستمرار في العمل حتى عندما لا تكون موجودًا تمامًا مثل الإنسان، ومن المتوقع أن يكون هذا الروبوت هو الأغلى بين مجموعة من الروبوتات المساعدة التي يتم تطويرها حاليًا.

وفقًا لتقرير صادر عن The Information، سيتم بناء كل روبوت افتراضي للقيام بأنواع مختلفة من الوظائف، ويقال إن الإصدار الذي يكلف 20 ألف دولار شهريًا قادر على القيام بأعمال على مستوى الدكتوراه لمساعدة العلماء البارزين، فهو يعد خطوة أعلى من روبوت الدردشة العادي، فمع روبوت المحادثة، ستطرح الأسئلة وتحصل على الإجابات - مثل إجراء محادثة مع شخص ذكي للغاية، لكن روبوتات المحادثة لا تستطيع القيام بالكثير بمفردها،فهي تحتاج إلى إرشاداتك على طول الطريق.

يُقال إن OpenAI تعمل على بناء العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم القيام بأنواع مختلفة من الوظائف، فهناك أيضًا فئة ChatGPT Plus التي تكلف 20 دولارًا شهريًا، والتي تمنحك بعض الامتيازات - بما في ذلك إصدارات أكثر قوة من برامج الدردشة الآلية، وبعض إنشاء مقاطع الفيديو، وحدود ممتدة، ثم الفئة الأعلى (على الأقل حاليًا) هي ChatGPT Pro، والتي تكلف 200 دولار شهريًا، والتي تمكنك من الوصول غير المحدود إلى الدردشة الصوتية المتقدمة، ووضع احترافي للإجابة على "أصعب الأسئلة"، ومعاينات البحث.