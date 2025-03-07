شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة إخفاء الذكريات ..هاتفك الأيفون يساعدك في تجاوز انفصالك عن شريكك العاطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر هاتفك الآيفون خاصية في غاية الأهمية تمكنك من تجاوزك أزمتك العاطفية بعد انفصالك عن شريكك العاطفي، لاسيما أن الهاتف قد يلعب دورًا محرك في تذكيرك بالماضي وذكريات عديدة تمت مشاركتها معه، فبمجرد دخولك إلى تطبيق الصور على جهاز iPhone، ستظهر لك كافة الذكريات التي قد تمنعك من تجاوز هذه العلاقة .

وقد وفرت آبل خاصية هامة لتجاوز ذلك من خلال إعداد جهاز iPhone الخاص بك لإظهار هذا الشخص بشكل أقل، وإذا كنت تفضل ذلك، فيمكنك عدم ظهورها على الإطلاق في تلك الذكريات، فلن يؤدي ذلك إلى حذف الصور من جهاز iPhone الخاص بك، ولكن سيتم حذفها فقط من المجموعات التي تنشئها لك Apple

وهذه الميزة ليست مفيدة فقط في حالات الانفصال، فربما يكون هناك صديق قد اختلف معك، ولا تريد رؤية أي صور له بعد الآن، لذا يمكنك استخدام هذه الخاصية لتجنب رؤية هذا الشخص واستعادة ذكرياتك معه.

يذكر أن هذه الميزة تعمل مع الحيوانات الأليفة أيضًا، لذا، إذا كان لديك قطة أو كلب مات ولا تريد ظهور الصور من العدم، فيمكنك تعديل الإعدادات.

كيفية تفعيل هذه الخاصية على هاتفك الآيفون:

1.أسهل طريقة للقيام بذلك هي العثور على صورة للشخص على iPhoneوالانتقال إلى مجلد الأشخاص في الصور.

2.انقر فوق الصورة، ثم اختر خيار الإعدادات في أعلى اليمين.

3.اضغط الآن على الزر الأحمر الذي يقول "تقليل إظهار هذا الشخص".

ثم تحصل على خيارين:

أ.تقليل عرض هذا الشخص: لن يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو الفردية لهذا الشخص أو تضمينها في الذكريات، ولكن قد يتم عرض الصور الجماعية التي تتضمنه.

ب.عدم عرض هذا الشخص مطلقًا: لن يتم عرض أي صور لهذا الشخص أو تضمينها في الذكريات، بما في ذلك الصور الجماعية.

4.اختر الخيار الذي يناسب احتياجاتك.

5.إذا غيرت رأيك، يمكنك العودة إلى هذه القائمة وإعادة تعيين الاختيار.