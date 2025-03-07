انت الان تتابع خبر وداعاً للماوس.. تحكم بالأجهزة الذكية عبر الإشارات العصبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مستقبل التفاعل التكنولوجي قد يكون مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن، وهذا شيء تعتمد عليه شركات مثل ميتا؛ لأن ذلك مفيد للتحكم في النظارات الذكية المستقبلية، إذ تتطلع الشركات إلى الاستفادة من الإشارات الصادرة من دماغك للحصول على إشارات تفاعلية.

جهاز جديد

بينما يبدو كل هذا خيالًا علميًا، لكنه حقيقي. فبينما تنشغل العديد من الشركات بالوعد بوصول هذه التقنية في المستقبل، فإن شركة واحدة قدمت هذه التقنية الآن. وتفعل ذلك من خلال تقنية واجهة الدماغ والحاسوب Mudra Link المصممة للعمل مع النظارات الذكية ومع أي جهاز بلوتوث، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي.

ويتميز جهاز Mudra Link بثلاثة أجهزة استشعار عصبية مصممة خصيصًا لالتقاط وتتبع النبضات العصبية المرسلة من الدماغ عبر المعصم. ويسمح هذا للجهاز بتتبع حركة يدك بالكامل، وتتبع حركة كل إصبع على انفراد، وكذلك استشعار الضغط.

وتتضمن عملية إعداد Mudra Link بشكل رئيس ربط سوار المعصم بذراعك، مع محاذاة العلامة المركزية مع الجزء الداخلي من معصمك، وتوصيل السوار بجهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو النظارات الذكية، وتحديد ما إذا كنت تستخدم يدك اليمنى أو اليسرى. ويدعم Mudra Link رسم الخرائط المخصصة للإيماءات الفريدة، ويمكن أن يعمل كلوحة مفاتيح أو لوحة اتجاهات أو ماوس.

مع العلم أن عناصر التحكم بديهية، إذ يتعرف Mudra Link بسرعة على نبضاتك العصبية ويترجم هذه المعلومات إلى أوامر الماوس أو لوحة المفاتيح بأقل قدر من الوقت.