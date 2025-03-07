شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول رحلة نسائية بالكامل للفضاء.. المغنية كاتى بيرى من أبرز المسافرات والان مع تفاصيل الخبر

تشارك المغنية كاتي بيري، في أول رحلة نسائية بالكامل للفضاء، وذلك على متن صاروخ نيو شيبرد التابع لشركة بلو أوريجين.

ستشمل الرحلة المدارية، المقرر إجراؤها هذا الربيع، فريقًا من المحترفين المتميزين، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية لشركة STEMBoard وعالمة الصواريخ السابقة في وكالة ناسا عائشة بوي، والمنتجة السينمائية كيريان فلين، والمضيفة المشاركة في برنامج CBS Mornings جايل كينج، وعالمة أبحاث علم الفضاء الحيوي أماندا نجوين، وقائدة المهمة لورين سانشيز، وستشكل الرحلة خطوة هامة، كونها أول مهمة فضائية نسائية بالكامل منذ مهمة رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا التاريخية عام 1963.

وبحسب التقارير فإن المهمة تهدف إلى إلهام الأجيال القادمة.

وبحسب بيان شركة بلو أوريجين، من المتوقع أن تشجع رحلة الطاقم النسائى في مختلف المجالات على عملهن في مجال استكشاف الفضاء ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأعربت سانشيز، المذيعة الإخبارية السابقة وشريكة مؤسس بلو أوريجين جيف بيزوس ، عن أملها في أن تعمل المهمة على تمكين الأجيال القادمة ، وتشير التقارير إلى أن مشاركة بيري مدفوعة برغبتها في إلهام ابنتها والشباب لاستكشاف آفاق جديدة.

رحلة نيو شيبرد المدارية ستقدم تجربة فضائية قصيرة

وقد تم تصميم صاروخ نيو شيبرد من بلو أوريجين، وهو مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، لنقل الركاب إلى ما بعد خط كارمان 100 كيلومتر فوق الأرض مما يوفر بضع دقائق من انعدام الوزن قبل العودة ، ولا يتطلب النظام المستقل بالكامل طيارين، وقد حملت البعثات السابقة أفرادًا بارزين مثل الممثل ويليام شاتنر ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق مايكل ستراهان.

مهمة NS-31 تتبع رحلة Blue Origin السياحية الفضائية الأخيرة

يأتى الإعلان عن هذه المهمة فى أعقاب إطلاق Blue Origin NS-30، والذي شهد قيام مجموعة متنوعة من الركاب، بما في ذلك المستثمرين في المشاريع ومقدمي البرامج التلفزيونية، بإكمال رحلة فضائية مماثلة ، ومن المتوقع أن تعمل مهمة NS-31 على تعزيز دور الشركة في السفر الفضائي التجاري مع تسليط الضوء على مساهمات النساء في هذا المجال.